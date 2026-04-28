Резервисты получат годовую поощрительную выплату за дни службы: до десятков тысяч шекелей

Сотни тысяч резервистов должны в ближайшие дни получить особую ежегодную выплату за "милуим" в 2025 году. Речь идет о поощрительной выплате, которую сами резервисты прозвали "маанак 1 мая", поскольку она выплачивается, как правило, в первых числах мая.

Точная дата выплаты в этом году пока неизвестна, сообщает INN. Не исключено, что выплата за 2025 год будет произведена в два этапа.

Выплата особого гранта для резервистов состоит из двух основных компонентов: первый это фиксированное денежное вознаграждение, выплачиваемое тем, кто отслужил не менее десяти дней резервистской службы за год, размер этого компонента зависит от количества дней службы.

В этом году впервые добавлена "третья выплата", которая предусматривает оплату также за первые 31 деня службы по срочной повестке "Цав 8". Бойцы получат по 133 шекеля за день "милуима", военнослужащие боевой поддержки поддержки получат по 60 шекелей за день службы, а служившие в тылу по 40 шекелей в день.

Дополнительные надбавки могут включать оплату за длительную службу (десятки или сотни дней в год), за особые условия службы, иногда в эту категорию включаются отдельные компенсации.

Активные резервисты, отслужившие сотни дней "милуима" в 2025 году, получат до 30-50 тысяч шекелей в рамках ежегодной выплаты.

Отметим, что многие резервисты жалуются на недостаток прозрачности схемы выплат: калькулятор на сайте ЦАХАЛа не обновлялся уже несколько месяцев, что затрудняет расчет положенных выплат.

В правительстве продвигают новую схему на 2026 год, включающую новую градацию активности и изменения в порядке расчета льгот, наряду с дополнительными льготами, уже утвержденными в прошлом году и предоставляемыми в течение года по отдельным каналам.