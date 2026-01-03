x
03 января 2026
03 января 2026
Фото

Американскому актеру Мелу Гибсону – 70. Фотогалерея

США
Звезды
время публикации: 03 января 2026 г., 07:43 | последнее обновление: 03 января 2026 г., 07:43

Фото: Associated Press

3 января знаменитому голливудскому актеру, режиссеру, сценаристу и продюсеру Мелу Гибсону исполнилось 70 лет. Почти за 50-летнюю кинокарьеру он снялся примерно в 70 фильмах и сам снял десять картин и сериалов.

Его эпическая драма "Храброе сердце" (1995) про борьбу шотландцев за независимость была удостоена пяти премий "Оскар", включая премию за лучший фильм года и лучшую режиссуру. Особый резонанс вызвала картина "Страсти Христовы", снятая Гибсоном в 2004 году и имевшая ошеломляющий успех в прокате. Весьма успешным был и снятый им в 2005 году фильм "Апокалипсис" о закате цивилизации майя.

Мел Гибсон скандально известен своими антисемитскими и гомофобскими взглядами. В последние годы это значительно осложняет его творческую карьеру.

У него не менее девяти детей, из них семь от первого брака.

2017 год
1983 год
1989 год
1996 год
С Оксаной Григорьевой, 2009 год
2016 год
Фото
