Американскому актеру Мелу Гибсону – 70. Фотогалерея

Фото: Associated Press

3 января знаменитому голливудскому актеру, режиссеру, сценаристу и продюсеру Мелу Гибсону исполнилось 70 лет. Почти за 50-летнюю кинокарьеру он снялся примерно в 70 фильмах и сам снял десять картин и сериалов.

Его эпическая драма "Храброе сердце" (1995) про борьбу шотландцев за независимость была удостоена пяти премий "Оскар", включая премию за лучший фильм года и лучшую режиссуру. Особый резонанс вызвала картина "Страсти Христовы", снятая Гибсоном в 2004 году и имевшая ошеломляющий успех в прокате. Весьма успешным был и снятый им в 2005 году фильм "Апокалипсис" о закате цивилизации майя.

Мел Гибсон скандально известен своими антисемитскими и гомофобскими взглядами. В последние годы это значительно осложняет его творческую карьеру.

У него не менее девяти детей, из них семь от первого брака.