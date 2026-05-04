Выставка "Искусство костюма" в Нью-Йорке: разнообразия тел и одеяний. Фоторепортаж

В нью-йоркском Метрополитен-музее открылась выставка "Искусство костюма", приуроченная к ежегодному балу Met Gala. Экспозиция Института костюма, представленная 2 мая, посвящена костюму как самостоятельной форме искусства и показывает связь моды с историей, сценой, телом и визуальной культурой. Бал Met Gala, традиционно открывающий выставку Института костюма, считается одним из главных светских и модных событий года.

Экспозиция открывается для публики 10 мая и включает более 400 предметов, сопоставляя одежду с произведениями искусства из собрания музея. Среди представленных работ – дизайн Dolce & Gabbana в разделе "Классическое тело", дизайн Ренаты Буццо в разделе "Анатомическое тело", работы Ива Сен-Лорана и Loewe, показанные рядом с картиной Винсента ван Гога, а также экспонаты в разделах "Тело с инвалидностью", "Полное тело" и "Возвращенное тело".

Выставка, подготовленная куратором Эндрю Болтоном, посвящена костюму как форме искусства и тому, как мода работает с разными типами человеческого тела – от классических канонов до телесности, которую история искусства часто игнорировала.