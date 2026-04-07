В Хайфе прошли похороны членов семьи Гершович, погибших от иранского ракетного удара. Фоторепортаж

Фото: AP Photo/Ariel Schalit

На кладбище "Сде-Иегошуа" в Хайфе во вторник состоялись похороны членов семьи Гершович, погибших в результате попадания иранской баллистической ракеты в их дом. Сотни людей пришли проститься с 73-летним Владимиром Гершовичем, его 68-летней супругой Леной Островски и их сыном 42-летним Дмитрией Гершовичем.

Похороны Лусиль Джин Гершович, 29-летней уроженки Филиппин и жены Дмитрия, состоятся по желанию ее семьи на ее родине в Маниле.