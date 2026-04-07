Фото

В Хайфе прошли похороны членов семьи Гершович, погибших от иранского ракетного удара. Фоторепортаж

Хайфа
Погибшие
Война с Ираном
время публикации: 07 апреля 2026 г., 15:04 | последнее обновление: 07 апреля 2026 г., 15:05

Фото: AP Photo/Ariel Schalit

На кладбище "Сде-Иегошуа" в Хайфе во вторник состоялись похороны членов семьи Гершович, погибших в результате попадания иранской баллистической ракеты в их дом. Сотни людей пришли проститься с 73-летним Владимиром Гершовичем, его 68-летней супругой Леной Островски и их сыном 42-летним Дмитрией Гершовичем.

Похороны Лусиль Джин Гершович, 29-летней уроженки Филиппин и жены Дмитрия, состоятся по желанию ее семьи на ее родине в Маниле.

Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 06 апреля 2026

38-й день войны "Рычание льва": обстрелы из Ирана, погибшие в Хайфе
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 06 апреля 2026

Названы имена всех погибших в результате ракетного обстрела Хайфы