Венецианский фестиваль: звезды на красной дорожке и протесты в поддержку Газы. Фоторепортаж
время публикации: 31 августа 2025 г., 15:01 | последнее обновление: 31 августа 2025 г., 15:01
Фото: Associated Press
На острове Лидо проходит 82-й Венецианский международный кинофестиваль. На красной дорожке кинозвезды и модели поражают изяществом нарядов. Одновременно неподалеку устраиваются акции в поддержку Газы, участники которых призывают "Сеять мир на красной дорожке", "Остановить геноцид" и "Сделать Палестину свободной". Акций с требованием освобождения заложников, удерживаемых террористами в Газе с 7 октября 2023 года, в Венеции не замечено.
