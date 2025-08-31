Венецианский фестиваль: звезды на красной дорожке и протесты в поддержку Газы. Фоторепортаж

Фото: Associated Press

На острове Лидо проходит 82-й Венецианский международный кинофестиваль. На красной дорожке кинозвезды и модели поражают изяществом нарядов. Одновременно неподалеку устраиваются акции в поддержку Газы, участники которых призывают "Сеять мир на красной дорожке", "Остановить геноцид" и "Сделать Палестину свободной". Акций с требованием освобождения заложников, удерживаемых террористами в Газе с 7 октября 2023 года, в Венеции не замечено.