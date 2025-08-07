Актеру и режиссеру Дэвиду Духовны – 65. Фотогалерея

Фото: Associated Press

7 августа исполнилось 65 лет популярному американскому актеру, сценаристу, продюсеру, режиссеру, писателю и музыканту Дэвиду Духовны – славу и "Золотые глобусы" ему принесли роли агента Фокса Малдера в телесериале "Секретные материалы" и писателя-ловеласа Хэнка Муди в телесериале "Блудливая Калифорния" ("Californication").

Дэвид Уильям Духовны родился 7 августа 1960 года в Нью-Йорке, США. Его мать, Маргарет, эмигрантка из Абердина, Великобритания, преподавала в школе для жителей небогатой части Манхеттена. Отец, Амрам Духовны, был уроженцем Бруклина, из семьи еврейских иммигрантов, публицист, драматург, автор нескольких книг, в том числе автобиографического романа. Дед со стороны отца, журналист Мойше Духовный, эмигрировал в США из Бердичева Киевской губернии Российской империи в 1918 году, бабушка эмигрировала из русской части Польши. Дэвид, вспоминая о своих предках, не раз говорил о том, что чувствует себя "русским" или "украинцем".

Дэвид хорошо учился в школе, поступил в Принстонский университет на факультет педагогики. В молодости он решил стать писателем, и, чтобы оплатить своё обучение в университете, он подрабатывал доставщиком продуктов, сторожем и барменом. Затем поступил в аспирантуру в Йельском университете, где стал магистром английской литературы и готовился защитить диссертацию на степень доктора философии по теме "Магия и технология в современной поэзии и прозе". Увлекся театром и стал появляться на сцене во внебродвейских постановках.

Актерская карьера Дэвида началась в 1987 году с участия в телерекламе пива. В 1988 году он дебютировал на большом экране, сыграв эпизодическую роль в фильме Майка Николса "Деловая девушка". За более чем 35 лет актерской карьеры он снялся примерно в 55 фильмах и сериалах, среди которых "Твин Пикс", "Секретные материалы", "Изображая Бога", "Секс в большом городе", "Californication" и др. Он снимался в комедиях и драмах, боевиках и эротических фильмах, был героем компьютерных игр.

Был женат, растил двух детей. Объявлял, что болен сексоголизмом и лечился от него. Возвращался в семью и уходил.

Многие голливудские обозреватели отмечают, что, несмотря на бурную жизнь, внешне Дэвид Духовны почти не менялся в течение последних десятилетий.