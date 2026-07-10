Новые данные связывают загрязнение от шин с риском болезни Альцгеймера

Химическое соединение 6PPD-хинон (6PPD-Q), которое образуется при взаимодействии частиц автомобильных шин с озоном, потенциально может негативно влиять на клетки мозга и быть связано с развитием болезни Альцгеймера. Авторы нового исследования впервые систематически изучили возможную связь между воздействием этого вещества и заболеванием с помощью анализа данных и вычислительных методов.

6PPD-Q обнаруживают в воде, почве и биологических образцах человека, что указывает на регулярное воздействие этого загрязнителя на людей. Предполагается, что вещество может повреждать клетки и изменять работу белков, потенциально повышая риск нейродегенеративных заболеваний. Ранее ученые уже установили токсичность 6PPD-Q для рыб и других водных организмов, а эксперименты на мышах показали, что соединение способно проникать в мозг.

В новом исследовании ученые использовали машинное обучение и другие вычислительные методы, чтобы выяснить, как 6PPD-Q взаимодействует с генами, белками и сигнальными механизмами, регулирующими работу клеток мозга. Они выявили пять ключевых генов, связанных с болезнью Альцгеймера. Оказалось, что 6PPD-Q может активно взаимодействовать с тремя из них. По мнению исследователей, такое воздействие способно усиливать окислительный стресс и воспалительные процессы, а также нарушать взаимодействие между клетками мозга. Все эти процессы могут создавать условия для развития болезни Альцгеймера.

При этом авторы подчеркивают, что результаты пока носят предварительный характер. Исследование в основном основано на компьютерном анализе данных и небольшой выборке образцов мозга людей с болезнью Альцгеймера. Для подтверждения выводов необходимы дополнительные эксперименты на клетках, тканях и животных, а также масштабные исследования с участием людей.