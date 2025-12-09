Зеленский: "У нас нет ни законного, ни морального права отдавать России территории"

Президент Украины Владимир Зеленский после встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Фридрихом Мерцем заявил о невозможности территориальных уступок России.

"Рассматриваем ли мы вопрос отдать какие-то территории? Мы не имеем по закону никакого права – по закону Украины, по нашей Конституции, международному праву, если честно. И морального права также не имеем", – заявил он журналистам.

"Россия настаивает, чтобы мы отдали территории. Мы, безусловно, не хотим ничего отдавать. За это мы и боремся, вы это прекрасно знаете", – сказал он. По словам президента, американская администрация ищет компромиссные решения по урегулированию ситуации.

Напомним, что президент США Дональд Трамп возложил на Зеленского ответственность за то, что российско-украинское мирное соглашение еще не подписано. Американский лидер заявил, что украинский президент даже не читал разработанный его администрацией текст.

На минувшей неделе специальные эмиссары президента США Стив Виткофф и Джаред Кушнер провели пятичасовые переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Они закончились безрезультатно. Не принесла результатов и трехдневная встреча Виткоффа и Кушнера с украинским представителем Рустемом Умеровым.