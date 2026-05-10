"Кан": "Хизбалла" боится остаться без поддержки Ирана, но отказывается разоружаться

время публикации: 10 мая 2026 г., 09:45 | последнее обновление: 10 мая 2026 г., 09:50
AP Photo/Bilal Hussein

Новостная редакция "Кан" цитирует высокопоставленный армейский источник, рассказавший, что ливанская террористическая группировка "Хизбалла" очень боится остаться без поддержки Ирана. Тем не менее, она отказывается разоружаться.

Кризис "Хизбаллы" усугубляется и начатыми Израилем и Ливаном переговорами. По израильской оценке, группировка опасается, что это политическое соглашение позволит ливанскому правительству действовать против группировки в полную мощь.

Несмотря на все это, "Хизбалла" не намерена разоружаться, считая оружие основой своей военной, политической и стратегической силы. В Израиле считают этот вопрос одним из наиболее сложным в процессе урегулирования на северной границе.

