"Кан": "Хизбалла" боится остаться без поддержки Ирана, но отказывается разоружаться

Новостная редакция "Кан" цитирует высокопоставленный армейский источник, рассказавший, что ливанская террористическая группировка "Хизбалла" очень боится остаться без поддержки Ирана. Тем не менее, она отказывается разоружаться.

Кризис "Хизбаллы" усугубляется и начатыми Израилем и Ливаном переговорами. По израильской оценке, группировка опасается, что это политическое соглашение позволит ливанскому правительству действовать против группировки в полную мощь.

Несмотря на все это, "Хизбалла" не намерена разоружаться, считая оружие основой своей военной, политической и стратегической силы. В Израиле считают этот вопрос одним из наиболее сложным в процессе урегулирования на северной границе.