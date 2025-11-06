В Вене найден тайник с оружием, принадлежащим ХАМАСу

Австрийские службы безопасности сообщили о предотвращении терактов против еврейских и израильских объектов в Европе после того, как в Вене был найден тайник с оружием, принадлежащим террористам ХАМАСа.

МВД Австрии сообщило, что в понедельник в Лондоне был арестован 39-летний гражданин Великобритании, связанный с этим тайником и оружием в нем. "Согласно текущим результатам расследования, целями предполагаемых атак могли стать израильские или еврейские учреждения в Европе", – сказано в официальном заявлении службы внутренней разведки Австрии.

Арест подозреваемого и обнаружение оружия являются частью международного расследования, проводимого австрийской разведслужбой DSN в рамках дела о глобальной террористической организации, связанной с ХАМАСом.

В ходе расследования у спецслужб возникло подозрение, что группа террористов ввезла в Австрию оружия для последующего его использования в совершении терактов в Европе.

Тайник, предположительно связанный с зарубежными операциями ХАМАСа, находился в чемодане, оставленном в арендованном складе в Вене. В тайнике находилось пять пистолетов и десять магазинов к ним.

Министр внутренних дел Австрии Герхард Карнер, комментируя результаты операции, подчеркнул, что данный случай демонстрирует отличную международную координацию служб безопасности. "Наша позиция однозначна: нулевая толерантность к терроризму", – заявил он.