06 ноября 2025
В Вене найден тайник с оружием, принадлежащим ХАМАСу

ХАМАС
Террористы
Австрия
время публикации: 06 ноября 2025 г., 18:59 | последнее обновление: 06 ноября 2025 г., 19:05
В Вене найден тайник с оружием, принадлежащим ХАМАСу
AP Photo/Heinz-Peter Bader

Австрийские службы безопасности сообщили о предотвращении терактов против еврейских и израильских объектов в Европе после того, как в Вене был найден тайник с оружием, принадлежащим террористам ХАМАСа.

МВД Австрии сообщило, что в понедельник в Лондоне был арестован 39-летний гражданин Великобритании, связанный с этим тайником и оружием в нем. "Согласно текущим результатам расследования, целями предполагаемых атак могли стать израильские или еврейские учреждения в Европе", – сказано в официальном заявлении службы внутренней разведки Австрии.

Арест подозреваемого и обнаружение оружия являются частью международного расследования, проводимого австрийской разведслужбой DSN в рамках дела о глобальной террористической организации, связанной с ХАМАСом.

В ходе расследования у спецслужб возникло подозрение, что группа террористов ввезла в Австрию оружия для последующего его использования в совершении терактов в Европе.

Тайник, предположительно связанный с зарубежными операциями ХАМАСа, находился в чемодане, оставленном в арендованном складе в Вене. В тайнике находилось пять пистолетов и десять магазинов к ним.

Министр внутренних дел Австрии Герхард Карнер, комментируя результаты операции, подчеркнул, что данный случай демонстрирует отличную международную координацию служб безопасности. "Наша позиция однозначна: нулевая толерантность к терроризму", – заявил он.

