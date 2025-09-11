"Аль-Ахбар": Израиль обдумывал удар по лидерам ХАМАСа в Турции, Египет готов дать убежище "лидерам"

Ливанская газета "Аль-Ахбар", ассоциированная с "Хизбаллой", со ссылкой на источники в Египте пишет, что власти Израиля до атаки в Катаре рассматривали возможность нападения на высшее руководство ХАМАСа в Турции.

Согласно указанному источнику, этот план не был реализован из-за опасений премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу по поводу серьезных политических и экономических последствий, поскольку Турция является членом NATO.

В то же время власти Египта уже предупредили США, что попытки ликвидации Израилем активистов ХАМАСа или иных группировок на египетской территории "приведут к катастрофическим последствиям".

Источник "Аль-Ахбар" отметил, что Каир заинтересован в размещении лидеров "палестинских фракций" и предоставлении им защиты на своей территории.