Пресса

WSJ: меры по обеспечению безопасности Трампа усилят после убийства Кирка

США
Убийства
Дональд Трамп
СМИ
время публикации: 11 сентября 2025 г., 10:27 | последнее обновление: 11 сентября 2025 г., 10:46
WSJ: меры по обеспечению безопасности Трампа усилят после убийства Кирка
AP Photo/Alex Brandon

Секретная служба США усилит меры безопасности на публичных мероприятиях с участием президента Дональда Трампа на фоне убийства консервативного активиста Чарли Кирка в Юте, пишет The Wall Street Journal.

По сведениям издания, усиленный режим ожидается уже в ближайшие дни, включая появление Трампа на бейсбольном матче с участием New York Yankees.

Представители Секретной службы отказались комментировать конкретные изменения в протоколах охраны президента.

Белый дом опубликовал рабочий график Трампа, включающий участие в церемонии памяти жертв 11 сентября в Пентагоне и визит на бейсбольный матч в Нью-Йорке.

10 сентября Чарли Кирк был смертельно ранен во время выступления в Университете долины Юты. По данным следствия, выстрел был произведен с крыши соседнего здания. Поиски стрелка продолжаются.

