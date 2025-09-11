x
11 сентября 2025
11 сентября 2025
11 сентября 2025
11 сентября 2025
Пресса

Axios: Трамп потребовал от Нетаниягу обещания больше не наносить ударов по целям в Катаре

время публикации: 11 сентября 2025 г., 13:09 | последнее обновление: 11 сентября 2025 г., 13:22
Axios: Трамп потребовал от Нетаниягу обещания больше не наносить ударов по целям в Катаре
Pool via AP

Президент США Дональд Трамп в двух телефонных разговорах потребовал от премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу обязательства не повторять удары по целям по территории Катара после атаки на руководителей ХАМАСа в Дохе. Об этом пишет в Axios Барак Равид со ссылкой на два информированных источника.

По сведениям издания, Трамп выразил "неудовольствие" решением об ударе и заявил, что считает его неприемлемым.

В Белом доме были "врасплох застигнуты" тем, что Иерусалим не консультировался с президентом или его ключевыми советниками до момента, когда "ракеты уже были в воздухе", пишет Axios.

В публикации утверждается, что после первого после удара звонка от Нетаниягу Трамп связался с эмиром и премьером Катара, которые выразили возмущение произошедшим и предупредили о пересмотре сотрудничества в сфере безопасности с США.

Вечером 10 сентября Нетаниягу опубликовал заявление, в котором сравнил операцию, проведенную израильскими ВВС в Дохе, с ликвидацией американским спецназом лидера "Аль-Каиды" Усамы бин Ладена после терактов 11 сентября. Премьер Израиля обвинил власти Катара в укрывательстве террористов. "Я заявляю Катару и всем странам, которые укрывают террористов: либо вы изгоните их, либо привлечете их к правосудию. Потому что, если вы не сделаете этого, это сделаем мы", – сказал Нетаниягу.

