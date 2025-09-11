МИД Катара назвал "безумными" обвинения в укрывательстве террористов со стороны Нетаниягу

Катарский МИД отреагировал на заявление премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу, который сравнил операцию, проведенную израильскими ВВС в Дохе, с ликвидацией американским спецназом лидера "Аль-Каиды" Усамы бин Ладена после терактов 11 сентября. Нетаниягу также обвинил власти Катара в укрывательстве террористов. "Я заявляю Катару и всем странам, которые укрывают террористов: либо вы изгоните их, либо привлечете их к правосудию. Потому что, если вы не сделаете этого, это сделаем мы", – сказал израильский премьер.

"Государство Катар решительно осуждает безумные заявления премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу по поводу существования офиса движения ХАМАС в Катаре и его бесстыдную попытку оправдать трусливую атаку на территорию Катара, а также угрозы осуществить новые нарушения суверенитета страны", – говорится в заявлении МИД Катара.

МИД Катара отмечает, что переговоры с ХАМАСом о прекращении войны в секторе Газы проходили "официально и открыто при международной поддержке в присутствии американской и израильской делегаций", а офис политбюро ХАМАСа в Дохе был открыт по просьбе США.

"Мы будем действовать с нашими партнерами, чтобы гарантировать привлечение Нетаньяху к ответственности и прекратить его безумные и безответственные действия", – заявил в катарском МИДе.