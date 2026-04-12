Axios: США и Иран не смогли договориться по обогащенному урану

США и Иран не смогли достичь соглашения на переговорах в Исламабаде. Как пишет Барак Равид в Axios со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров, часть разногласий была связана с требованием Тегерана сохранить контроль над Ормузским проливом и его отказом передать запасы обогащенного урана.

По сведениям Axios, эти вопросы стали одними из ключевых препятствий на переговорах. После их завершения вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что стороны провели "содержательные обсуждения", однако не смогли преодолеть существующие разногласия. Он подчеркнул, что Вашингтон добивается от Ирана долгосрочных обязательств не стремиться к созданию ядерного оружия и не сохранять возможности быстро его получить.

В Axios отмечают, что никто не ожидал окончательного соглашения уже на этой встрече, однако американская сторона рассчитывала хотя бы сохранить переговорную динамику и продлить дипломатический процесс. Вместо этого переговоры завершились безрезультатно, что ставит под вопрос дальнейшую судьбу достигнутого ранее двухнедельного прекращения огня.