12 апреля 2026
последняя новость: 13:32
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Пресса

Axios: США и Иран не смогли договориться по обогащенному урану

время публикации: 12 апреля 2026 г., 12:25 | последнее обновление: 12 апреля 2026 г., 12:30
AP Photo/Jacquelyn Martin, Pool

США и Иран не смогли достичь соглашения на переговорах в Исламабаде. Как пишет Барак Равид в Axios со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров, часть разногласий была связана с требованием Тегерана сохранить контроль над Ормузским проливом и его отказом передать запасы обогащенного урана.

По сведениям Axios, эти вопросы стали одними из ключевых препятствий на переговорах. После их завершения вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что стороны провели "содержательные обсуждения", однако не смогли преодолеть существующие разногласия. Он подчеркнул, что Вашингтон добивается от Ирана долгосрочных обязательств не стремиться к созданию ядерного оружия и не сохранять возможности быстро его получить.

В Axios отмечают, что никто не ожидал окончательного соглашения уже на этой встрече, однако американская сторона рассчитывала хотя бы сохранить переговорную динамику и продлить дипломатический процесс. Вместо этого переговоры завершились безрезультатно, что ставит под вопрос дальнейшую судьбу достигнутого ранее двухнедельного прекращения огня.

"Аль-Араби аль-Джадид": сделка с Ираном не состоялась из-за Ливана и Ормузского пролива
Завершился третий раунд переговоров США и Ирана: сделки нет