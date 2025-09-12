Украинская "Фауда": израильтянин воюет против армии РФ

Журналист Шимон Бриман предложил редакции Newsru.co.il статью, в которой рассказывается о том, как израильтянин сражается на стороне Украины в войне против России.

Сведения, изложенные в публикации, подтверждены документально. Герой материала дал разрешение на использование его фотографий.

Публикуем этот материал с незначительными редакторскими сокращениями.

Более короткая английская версия публикации вышла на сайте The Jerusalem Post

Супергерой из "Фауды" на войне против России: как израильский спецназовец сражается за Украину на берегах Днепра

"Я делаю и запускаю под огнем на линии фронта разведывательные "самолеты" с маген-давидами на крыльях – русские видят это и сходят с ума, не в силах понять, что это и откуда на них летит", – смеется Эяль Исраэли.

Мы общаемся с ним на иврите в первые дни осени 2025 года, когда одинаково жарко и у меня в Израиле, и в раскаленных от солнца степях южной Украины возле Херсона, где Эяль Исраэли вместе с украинскими боевыми побратимами продолжают давать отпор путинской армии.

Я слушаю Эяля – 52-летнего еврея и уроженца Израиля с обширным военным опытом участия в специальных операциях, включая снайперскую подготовку и ликвидацию арабских террористов в Газе.

На мой вопрос, в каком именно боевом подразделении он служил в 1990-х годах, Эяль уходит от ответа и говорит: "Ты сериал "Фауда" видел? Ну, вот этим я и занимался в Израиле".

Эяль сейчас воюет в разведке морской пехоты Украины. Он многое успел сделать за три с половиной года войны с Россией.

В ходе нашего диалога у меня иногда возникала внутренняя реакция: "Этого не может быть! Если всё это правда, то это же готовый сценарий для голливудского военно-приключенческого боевика!"

Чтобы проверить подлинность услышанного, я прошу украинские документы для подтверждения и получаю их.

В моих руках – детальное многостраничное письмо группы офицеров Службы безопасности Украины (СБУ) из Херсона о событиях 2022 года, написанное летом 2023 года и направленное на имя главы СБУ Васыля Малюка. Условием моего ознакомления с этим документом было не публиковать скрины из него, поэтому я убираю имена, адреса и подробности, а просто излагаю сухие факты оттуда.

Из этого документа следует: гражданин Израиля Эяль Исраэли, женатый на гражданке Украины и живший уже 16 лет в Херсоне, в первые дни после вторжения России 24 февраля 2022 года по своей инициативе предложил помощь в защите города и записался в батальон территориальной обороны. Но оборона Херсона рухнула уже через неделю после начала войны, батальон был распущен, и он вернулся домой.

В условиях российской военной оккупации этого единственного областного центра Украины, захваченного Путиным, Эяль в первые дни марта 2022 года через линию фронта сам предложил СБУ свои умения и навыки в борьбе против оккупантов ("добровольно и патриотично", как отмечается в письме).

От себя добавлю: чуть позже выяснилось, что агентами России были начальник региональной СБУ и его заместитель, а также мэр города Владимира Сальдо. Из-за предательства не были взорваны мосты через Днепр и российские войска быстро захватили Херсон.

Офицеры СБУ приняли помощь Эяля Исраэли. Я думаю, что в момент поражений и развала фронта на Юге, защитники Украины были рады любой помощи, даже от иностранца – израильтянина с загадочным прошлым.

Эяль Исраэли сформировал разведывательно-диверсионную группу и де-факто стал лидером антироссийского подполья в 300-тысячном оккупированном украинском городе – под эгидой СБУ и при поддержке офицеров спецслужбы, которые держали связь с Херсоном через линию фронта.

Среди действий и достижений Эяля и его группы (цитирую по документу) было следующее:

- уничтожение пропагандистских биг-бордов российских оккупантов на улицах Херсона и распространение проукраинских листовок;

- снабжение продуктами и детским питанием семей украинских офицеров – он развозил молочные продукты на огромном грузовике-рефрижераторе, доставляя еду также и в больницы, и инвалидам.

Позже, 9-го ноября 2022 года, на этом грузовике будет установлен первый флаг Украины, который станет символом свободы и победы: благодаря этому флагу на рефрижераторе с надписью "ЭЯЛЬ" на кабине, жители Херсона поймут, что русские войска ушли, а город освобожден украинской армией;

- зная персидский язык, Эяль обнаружил и скорректировал украинские удары по адресам пребывания иранских военных советников и местам испытаний иранских ударных дронов, а также по адресам размещения офицеров российских спецслужб, которые курировали "гостей из Ирана" в Херсоне;

- в сентябре 2022 года Эяль предоставил информацию о противозаконной деятельности в Украине представителя посольства Ирана по имени Масуд, который вербовал иранских студентов для сбора информации о военных объектах и укреплениях Украины, в том числе в Одессе;

- обнаруживал места размещения штабов, складов и подразделений с личным составом российской армии в Херсоне и вокруг города, а также наводил ракетно-артиллерийские удары украинской армии по точным координатам десятков объектов, включая места совещаний местных коллаборационистов из оккупационной администрации.

Важная ремарка: при подготовке этого материала я общался с одним из экс-офицеров СБУ, который курировал Эяля в 2022 году. Он сказал, что Исраэли присылал так много разведывательной информации о местах размещения русских войск, что украинская армия не всегда успевала "отрабатывать" по этим объектам – иногда просто не хватало техники и боеприпасов;

- группа Эяля выявляла адреса проживания предателей Украины и передавала эти данные на украинскую сторону фронта. Дальше с этими людьми проводилась индивидуальная работа по их "нейтрализации";

- в последние дни бегства российской армии из Херсона – 7-8 ноября 2022 года, – Эяль Исраэли из личного оружия уничтожил пять легковых автомобилей с военными водителями, российскими офицерами и солдатами, которые в спешке пытались покинуть город. Сгоревшие остатки этих машин были зафиксированы офицерами СБУ сразу после освобождения Херсона.

Забегая вперед, добавлю: во время гигантского наводнения после подрыва россиянами Каховской ГЭС 6-го июня 2023 года, Эяль Исраэли на своей лодке под вражеским обстрелом спасал украинских солдат и гражданских лиц.

Смуглокожий израильтянин перемещался по Херсону в период оккупации. "Русские солдаты принимали меня за кавказца, солдаты-буряты принимали меня за азиата, а когда меня останавливали чеченцы-кадыровцы, то я цитировал им суры из Кораны на арабском и проезжал дальше", – с усмешкой рассказывает Эяль, вспоминая месяцы смертельного риска под путинской властью.

"На протяжении всей временной оккупации Херсона, Эяль Исраэли и его жена действовали смело и изобретательно. Проявляли мужество и были готовы на самопожертвование для получения разведданных с целью нанесения наибольшего вреда врагу", – подчеркивалось в письме на имя главы СБУ Малюка.

Рассказ Эяля Исраэли о самом большом его достижении в Херсоне звучал настолько фантастически, что я поверил в его реальность только тогда, когда увидел сухие строки письма офицеров СБУ.

На четвертый день оккупации города, российские войска рвались из Херсона дальше на север и запад, чтобы сходу захватить Николаев и Одессу (важнейший порт) на плечах у отступающих украинских войск. Падение этих крупных областных центров и отрезание Украины от Черного моря могло обрушить всю страну и прекратить историю независимой Украины.

Для продолжения наступления Россия сконцентрировала авиацию и другую военную технику на аэродроме Чернобаевка возле окраины Херсона.

Далее цитирую документ СБУ: "Эяль Исраэли 7 марта 2022 года по заданию Управления СБУ по Херсонской области принял активное участие в разведке вражеской военной техники на аэродроме вблизи Чернобаевки. Для проведения агентурно-боевого мероприятия вместе с двумя волонтерами определил многоэтажное здание на окраине города Херсон, крыша которого позволяла провести наблюдение за техникой врага. При попадании на кровлю дома Э.Исраэли устранил препятствие в физическом доступе к ней (председатель домового комитета и её муж в категорической форме были против, и пытались не допустить их на крышу). В одиночку попав наверх, иностранец прополз на край крыши (чтобы не попадать в поле зрения наблюдателей врага) и с использованием собственного профессионального фотоаппарата с телеобъективом сделал четкие фотографии российских вертолетов и места их сосредоточения. Полученные данные были немедленно переданы в СБУ, и в этот же день ракетно-артиллерийскими подразделениями Вооруженных Сил Украины было произведено огневое поражение 49-ти вертолетов, другой боевой техники и живой силы врага".

Затем точные украинские удары по аэродрому Чернобаевки повторялись много раз. Ведущие мировые каналы новостей – CNN и Reuters, – показывали кадры с горящей в Чернобаевке авиационной техникой России.

Уничтоженные 49 боевых вертолетов – это целый авиационный полк России, который должен был усилить наступление русской армии для захвата Южной Украины. Без поддержки с воздуха это наступление вскоре захлебнулось и остановилось. Николаев и Одесса были спасены и остались украинскими.

Казалось бы, украинское государство обязательно найдет способ сказать "спасибо" немолодому израильтянину. Но что-то пошло не так.

В первые дни после освобождения Херсона Эяль Исраэли стоял в очереди для получения украинской гуманитарной помощи. Из-за военного хаоса в городе не было еды, и его семья почти голодала. Но когда дошла его очередь, Эялю отказали в получении продуктов – "так как он не гражданин Украины".

Офицеры СБУ, работавшие с Исраэли, не получили из Киева никакого ответа на их письмо 2023 года о признании заслуг Эяля перед Украиной.

Депутат Верховной Рады из Херсона Сергей Козырь, желая добиться справедливости для Исраэли, в 2024 году обращался с официальными запросами в министерство обороны и в министерство реинтеграции и временно оккупированных территорий. Результат – нулевой.

Сергей Козырь заявил мне, что всему виной "война и забюрократизированность процесса получения гражданства". "Эяль Исраэли – это личность с ярко выраженной проукраинской позицией. Дай Бог побольше таких людей, как Эяль", – подчеркнул депутат.

Чтобы формально претендовать на гражданство Украины, Эяль Исраэли записался в украинскую армию. В апреле-мае 2025 года он проходил "курс молодого бойца" на учебной базе морской пехоты.

Однажды утром Эяль проснулся и увидел, что на его руке кто-то нарисовал свастику. Исраэли решил эту проблему так, что к нему пришли солдаты с радикально-националистическими взглядами и попросили прощения, сказав: "Ты молодец, старик, ты патриот Украины... уважуха братуха – извини".

"Когда я делал немыслимые вещи под носом у русских и взрывал их вертолеты, никто не интересовался моим знанием украинского языка. А теперь миграционная служба в Херсоне отказывает мне в гражданстве на основании того, что я не владею украинским", – горько сокрушается Эяль, который за годы жизни в Херсоне с трудом выучил разговорный русский.

Спрашиваю у Эяля: может, ему отказали в гражданстве и "забыли" с наградой потому, что украинские власти не хотят вспоминать, как иностранец помогал им в самый страшный период войны? Или дело еще хуже – и всему причиной то, что он еврей и израильтянин? Эяль отвечает: "Я допускаю такую версию".

Но с этим предположением не согласен депутат Верховной Рады Сергей Козырь: "Антисемитизм? Нет, это точно отсутствует! Здесь больше ненадлежащего выполнения своих обязанностей нижним и средним звеном служащих, которые не хотят брать на себя ответственность".

Кстати, о чиновниках среднего звена. Когда письма в поддержку Эялю Исраэли попали для рассмотрения в Офис Президента Украины, некий чиновник перекинул весь пакет документов обратно в Херсонское управление Государственной миграционной службы, которое много лет тормозит оформление украинского гражданства Эялю. Круг замкнулся.

Судя по всему, в пакет попали и бумаги с конфиденциальным описанием конкретных боевых заслуг Исраэли в период оккупации Херсона.

С тем же успехом можно было выслать эти документы прямо в Москву, где они вскоре и оказались в руках у российских спецслужб.

Власти России, по всей видимости, сигнализировали свое недовольство в Израиль по причине того, что израильский гражданин активно участвовал в боевых действиях на стороне Украины.

Русские не могли поверить в то, что в свободном Израиле государство не может приказывать гражданину, что ему делать. Москве явно мерещилась "рука Мосада" в Херсоне.

Вскоре после этого Эяль имел малоприятный разговор в посольстве Израиля в Киеве, где не представившийся человек из вполне понятно какой израильской "конторы" настоятельно советовал Эялю прекратить участие в чужой войне.

Дальше стало еще хуже.

Вскоре после попадания информации в Москву, на телефон Эяля стали приходить сообщения с угрозами. Это были русские угрозы на хорошем литературном иврите – с израильских, российских и украинских телефонных номеров. Вот некоторые из них – в переводе с иврита:

"Привет Эяль Исраэли, еврей нацист любитель Бандеры, ты еще жив? Мы приедем к тебе сегодня, завтра, через год в Украине, в Израиле, где бы ты ни был! У тебя большой долг перед Россией и тебе придется платить!!!"

"Русский народ никогда не забывает врагов. Ты причинил много вреда, забрал жизни многих людей, мы знаем обо всём!!! Есть у нас люди в каждом месте. Не забывай ни на миг, что у тебя есть тяжелый долг, и ты обязан заплатить! Ты никогда не забудешь Россию, и Россия никогда не забудет тебя. Ты, наемник, террорист, убийца, нацист, и ты еще заплатишь за всё!" – говорилось в другом сообщении Эялю от русских.

Пожилая мама Эяля в Израиле также получила телефонные звонки с угрозами – но на русском языке.

"Судя по их текстам, русские больше ценят мои заслуги, чем украинцы", – шутит Эяль.

Он объясняет готовность опубликовать в масс-медиа информацию о своем участии в защите Украины так: "Какой смысл что-то скрывать, если вся информация обо мне уже имеется во всех подробностях в руках у русских?"

Еще одна причина откровенности Эяля – это гибель 10 июля 2025 года полковника СБУ Ивана Воронича, его друга и командира. Через несколько дней после того, как Воронич был застрелен в Киеве, СБУ сообщила о ликвидации связанных с Россией киллеров.

Воронич, шеф специальных операций СБУ, курировал работу Эяля в период временной оккупации, и даже некоторое время жил у него в доме после освобождения Херсона, потому что очень доверял израильтянину.

Эяль дает мне послушать одно из последних аудиосообщений Воронича накануне гибели. Полковник откровенно делится проблемами в работе и личной жизни, и обращается к Исраэли словом "брат".

Этот нюанс братства и боевого побратимства очень важен для Эяля. "Если бы я был в тот день в Киеве, я бы спас Ивана", – говорит он.

Эяль Исраэли сконструировал и протестировал аккумулятор повышенной мощности, который позволил украинским дронам держаться в небе более трех часов.

Сейчас Эяль Исраэли участвует в совместных боевых операциях разведки морской пехоты Украины и СБУ.

"Я запускаю эти дроны-"акулы" под огнем, мы находим цели и наводим на них украинскую артиллерию и авиацию. Если надо, то и ремонтирую дроны прямо в поле, чтобы не отправлять их на месяц-два в тыл".

Кроме того, Эяль обучает украинских товарищей ивриту. Они едут в машине на запуски дронов с веселой песней "Хава Нагила" ("Давайте возрадуемся").

"Я показываю им, что евреи – на стороне Украины. Я не стесняюсь того, что я еврей. Я показываю им, что я еврей. Я объясняю им, кто такие евреи. Я захожу вместе с ними под огонь. Я запускаю вместе с ними эти дроны. Я воюю вместе с ними, и мы вместе укрываемся от обстрелов", – говорит Эяль.

В его словах постоянно звучит это "вместе", украинцы и евреи как братья по оружию.

"И пусть те, кто нарисовал мне на руке свастику на учебной базе морской пехоты, устыдятся. Пусть они узнают, как на самом деле воюют евреи. Пусть это останется в истории, чтобы украинский народ узнал о вкладе евреев в эту войну и по-другому посмотрел на евреев", – добавляет Исраэли.

Но Украина пока не ответила ничем на его героизм.

Немолодой гражданин Израиля, так и не ставший гражданином Украины и не получивший от неё ни одной государственной награды, воюет за независимость украинского государства на передней линии фронта, защищая жену и дочь.

Я говорю Эялю, что российская пропаганда таких, как он, называют "дикими гусями" – иностранными наемниками, которые якобы зарабатывают на войне в Украине многие тысячи долларов в месяц.

Эяль хохочет в полный голос: "Какие тысячи долларов?! Я запчасти для дронов и бензин для поездок на фронт покупаю часто за свой счет. Я даже снайперскую винтовку оплатил из своего кармана".

Он снова едет в машине с шуточным псевдо-израильским номером "IL FAUDA" на точку запуска очередного украинского дрона против российских целей. Эяль одет в камуфляжную форму с самодельными нашивками "I.D.F." и "FAUDA".

Похоже, что израильский остросюжетный сериал продолжается в украинской степи под Херсоном. Только вместо арабских террористов роли злодеев выполняют российские захватчики.

"Я пока не думаю, что вернусь в Израиль. Несмотря на то, что я немного злюсь на Украину, я люблю Украину", – говорит Эяль.

Рядом с ним находится единственный знак признательности от братьев по оружию, личный подарок генерала СБУ – кинжал, на котором еврейская Звезда Давида соседствует с украинским Трезубцем. На лезвии кинжала видна двусторонняя гравировка на английском: "Я принадлежу Воину. Эяль Исраэли, защитник Херсона".