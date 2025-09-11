Ynet: Авнер Нетаниягу и Амит Ярдени расстались, свадьба отменена

Младший сын главы правительства Биньямина Нетаниягу и его супруги Сары, Авнер Нетаниягу, расстался со своей невестой Ямит Ярдени. Как сообщает Ynet, Авнер съехал из квартиры, где пара жила вместе, и снял себе отдельное жилье.

Пара была вместе три с половиной года, и в июне должна была состояться их свадьба – которая была назначена на начало июня, но в результате отменилась из-за начала войны с Ираном.

Это уже вторая помолвка, которую разрывает Авнер Нетаниягу: в феврале 2022 года была расторгнута его помолвка с Ной Бар. С Амит Ярдени он начал встречаться через несколько месяцев после этого события.

Авнер Нетаниягу, в отличие от своего старшего брата Яира, тяготится вниманием общественности. В прошлом году он добился удаления из "Википедии" статьи о себе, объяснив это тем, что его персона "не имеет общественного значения".