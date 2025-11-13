Гость подкаста Telegraph: "BBC использует Трампа, чтобы отвлечь внимание от ненависти к Израилю"

Автор книги "Больше никогда: как Запад предал евреев и себя" Джейк Уоллис Симонс стал гостем подкаста "Нормальная планета" британского издания The Telegraph. Предметом обсуждения стал скандал на BBC.

"Начинает казаться, что BBC использует свой чудовищный провал с речью Трампа в качестве дымовой завесы, чтобы в очередной раз скрыть свою необузданную ненависть к Израилю. Давайте сосредоточимся на Трампе, извинимся за это, а с Израилем будем вести себя так, будто ничего не произошло", – сказал Симонс.

Отдельно он остановился на деятельности арабской редакции: "Она воздерживается от критики ХАМАСа и не освещает страдания израильтян. Она стала рупором ХАМАСа. Но то же можно сказать и о программе Newsnight. Раз за разом они распространяют ложь об Израиле, даже когда всем известно, что это ложь".

Напомним: 9 ноября гендиректор BBC Тим Дэви и глава новостной службы корпорации Дебора Тернес подали в отставку на фоне обвинений в предвзятой подаче информации, в том числе, о войне в Газе, а также в "редактировании" речи президента США Дональда Трампа, исказившем ее смысл.

Их увольнение последовало после публикации выдержек из внутреннего доклада независимого советника ВВС по редакционным стандартам, в котором утверждалось, что BBC "продвигала ложь ХАМАСа" и преуменьшала вред, нанесенный Израилю при освещении войны в Газе.