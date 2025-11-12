WP: ЦРУ тайно сбрасывало в Афганистане миллиарды семян мака для подрыва производства героина

Издание Washington Post

опубликовало статью Уоррена П. Стробела о секретной операции ЦРУ в Афганистане. В материале говорится, что с осени 2004 по 2015 год ЦРУ сбросило с самолетов миллиарды специально выведенных семян мака с крайне низким содержанием алкалоидов, чтобы со временем снизить содержание опиоидов через переопыление местных сортов.

Эти операции проводились, в частности, в провинциях Нангархар и Гильменд.

Издание отмечает, что эта "программа является тайной главой в войне США в Афганистане и в долгой и непростой борьбе с наркотиками во всем мире". Существование этой программы редакции WP подтвердили 14 человек.