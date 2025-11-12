WP: ЦРУ тайно сбрасывало в Афганистане миллиарды семян мака для подрыва производства героина
время публикации: 12 ноября 2025 г., 22:02 | последнее обновление: 12 ноября 2025 г., 22:06
Издание Washington Post
опубликовало статью Уоррена П. Стробела о секретной операции ЦРУ в Афганистане. В материале говорится, что с осени 2004 по 2015 год ЦРУ сбросило с самолетов миллиарды специально выведенных семян мака с крайне низким содержанием алкалоидов, чтобы со временем снизить содержание опиоидов через переопыление местных сортов.
Эти операции проводились, в частности, в провинциях Нангархар и Гильменд.
Издание отмечает, что эта "программа является тайной главой в войне США в Афганистане и в долгой и непростой борьбе с наркотиками во всем мире". Существование этой программы редакции WP подтвердили 14 человек.
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 11 ноября 2025
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 07 ноября 2025