Президент США Дональд Трамп угрожает BBC иском на 1 млрд.долларов

Президент США Дональд Трамп угрожает подать в суд на британскую вещательную корпорацию BBC на 1 миллиард долларов. Поводом для иска стал документальный фильм из серии BBC Panorama, который был посвящен предвыборной кампании Трампа. В фильме складывалось ощущение, что будущий президент призывал своих сторонников штурмовать Капитолий в январе 2021 года. На самом же деле Трамп предлагал поддерживавшим его американцам выразить свой протест "мирно и патриотично", чтобы их голоса были услышаны. Однако в результате монтажа эта цитата была вырезана.

Адвокат президента США Алехандро Брито направил BBC письмо, пригрозив судебным иском, если корпорация не отзовет документальную ленту. В письме утверждается, что фильм нанес Дональду Трампу "репутационный и финансовый ущерб", который оценивается в 1 млрд. долларов.

Угроза иска появилось после публикации выдержек из внутреннего доклада независимого советника ВВС по редакционным стандартам, согласно которому в корпорации нарушили сразу несколько этических норм – помимо намеренного искажения слов Трампа, журналисты ВВС преуменьшали ущерб, нанесенный Израилю во время войны, а корпорация "продвигала ложь ХАМАСа" в освещении войны в Газе. Сразу после публикации топ-менеджеры ВВС – гендиректор Тим Дэви и глава новостной службы корпорации Дебора Тернес – подали в отставку.