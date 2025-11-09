x
09 ноября 2025
|
последняя новость: 20:57
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
09 ноября 2025
|
09 ноября 2025
|
последняя новость: 20:57
09 ноября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Гендиректор и глава новостной службы BBC подали в отставку после отчета о предвзятости телеканала

Газа
Великобритания
СМИ
время публикации: 09 ноября 2025 г., 20:54 | последнее обновление: 09 ноября 2025 г., 20:59
Гендиректор и глава новостной службы BBC подали в отставку после отчета о предвзятости телеканала
AP Photo/Kin Cheung

Гендиректор BBC Тим Дэви и глава новостной службы корпорации Дебора Тернес подали в отставку на фоне обвинений в предвзятой подаче информации, в том числе о войне в Газе. Об этом сообщает The Telegraph.

Их увольнение последовало после публикации выдержек из внутреннего доклада независимого советника ВВС по редакционным стандартам, в котором утверждалось, что BBC "продвигала ложь ХАМАСа" и преуменьшала вред, нанесенный Израилю при освещении войны в Газе. По данным The Jewish Chronicle, в докладе также указывалось, что арабская редакция BBC, частично финансируемая министерством иностранных дел Великобритании, пыталась представить Израиль агрессором, и все обвинения в адрес еврейского государства "поспешно выводились в эфир" без надлежащей проверки.

В докладе также говорилось о том, что редакция BBC в октябре прошлого года в программе "Панорама" смонтировала речь Трампа таким образом, чтобы у зрителей создалось впечатление, будто он призывал сторонников к штурму Капитолия, в то время как Трамп говорил, что следует пойти к Капитолию, чтобы "мирно и патриотично выразить свою позицию".

В послании сотрудникам Дэви заявил, что решение об уходе он принял самостоятельно. Он признал, что были "допущены некоторые ошибки", и как генеральный директор он берет на себя за них ответственность.

Дебора Тернес заявила, что "продолжающийся скандал" достиг той стадии, когда он "наносит ущерб BBC".

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Пресса // 17 октября 2025

Докфильм о Газе, показанный BBC, признан регулятором вводящим в заблуждение
// https://www.newsru.co.il/ // Пресса // 05 сентября 2025

The Free Press про голосование IAGS о "геноциде в Газе": членство за $30, фальшивые эксперты
// https://www.newsru.co.il/ // Пресса // 31 июля 2025

The Spectator: внутреннее письмо BBC инструктирует, как писать о голоде в Газе
// https://www.newsru.co.il/ // Культура // 14 июля 2025

BBC признают: фильм про Газу нарушил этические нормы