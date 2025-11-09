Гендиректор и глава новостной службы BBC подали в отставку после отчета о предвзятости телеканала

Гендиректор BBC Тим Дэви и глава новостной службы корпорации Дебора Тернес подали в отставку на фоне обвинений в предвзятой подаче информации, в том числе о войне в Газе. Об этом сообщает The Telegraph.

Их увольнение последовало после публикации выдержек из внутреннего доклада независимого советника ВВС по редакционным стандартам, в котором утверждалось, что BBC "продвигала ложь ХАМАСа" и преуменьшала вред, нанесенный Израилю при освещении войны в Газе. По данным The Jewish Chronicle, в докладе также указывалось, что арабская редакция BBC, частично финансируемая министерством иностранных дел Великобритании, пыталась представить Израиль агрессором, и все обвинения в адрес еврейского государства "поспешно выводились в эфир" без надлежащей проверки.

В докладе также говорилось о том, что редакция BBC в октябре прошлого года в программе "Панорама" смонтировала речь Трампа таким образом, чтобы у зрителей создалось впечатление, будто он призывал сторонников к штурму Капитолия, в то время как Трамп говорил, что следует пойти к Капитолию, чтобы "мирно и патриотично выразить свою позицию".

В послании сотрудникам Дэви заявил, что решение об уходе он принял самостоятельно. Он признал, что были "допущены некоторые ошибки", и как генеральный директор он берет на себя за них ответственность.

Дебора Тернес заявила, что "продолжающийся скандал" достиг той стадии, когда он "наносит ущерб BBC".