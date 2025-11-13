Журналист 14 канала не смог доказать, что цитата его заявления – это клевета

Журналист 14 канала Гилель Битон-Розен проиграл иск о клевете, который он подал против протестных активистов из движения "Хайтек за демократию". Суд обязал его оплатить ответчикам судебные издержки в размере 80 тысяч шекелей.

Как сообщает "Кипа", активист протестного движения "Хайтек за демократию" Рои Нойман опубликовал в социальных сетях фрагмент видео, на котором Битон-Розен участвовал в обсуждении теракта. Речь идет о гибели троих военнослужащих – девушки и двоих молодых людей – которых убил вооруженный египетский полицейский, проникший на территорию Израиля. Битон-Розен тогда заявил: "Нужно сказать прямо: военнослужащий и военнослужащая одни 12 часов ночью – здесь есть некоторый неприятный привкус".

"Хайтек за демократию", публикуя этот видеофрагмент, прокомментировали его так: "Знакомьтесь, Гилель Битон-Розен, журналист 14 канала. На 14 канале не любят, когда мужчины и женщины служат вместе, поэтому они распространяют гнусные намеки о теракте на границе с Египтом".

В ответ Битон-Розен подал на протестных активистов в суд, обвинив их в манипулятивном редактировании видео и попытке приписать ему высказывания другого ведущего, Боаза Голана. Однако суд отклонил его иск и возложил на журналиста возмещение судебных издержек: Битон-Розен обязан выплатить по 40 тысяч шекелей каждому из двоих ответчиков.