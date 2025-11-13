12 канал ИТВ: тысячи офицеров-контрактников не хотят продолжать службу в ЦАХАЛе

ЦАХАЛ сталкивается с одним из самых серьезных кадровых кризисов последних лет: тысячи военнослужащих-контрактников ("аншей кева") особенно офицеры в званиях от капитана до подполковника, подали просьбы об ускорении своей демобилизации из армии.

Как сообщает сайт новостной службы 12 канала ИТВ, из-за критичности и важности ситуации глава Генштаба ЦАХАЛа генерал-лейтенант Эяль Замир лично занялся поиском выхода из кадрового кризиса.

12 канал ИТВ называет причинами этого явления, помимо усталости от войны и тяжелых условий службы, еще и делегитимацию военнослужащих и заявления политиков. Кроме того, способ осуществления ряда последних назначений в армии вызывает у офицеров опасения, что ЦАХАЛ в этом отношении становится все более похожим на полицию.

Правительство пытается удержать кадровых военнослужащих новыми выплатами и стимулами, предусмотренными дополнительным бюджетом в размере около 3,25 миллиарда шекелей. Эти средства, предназначенные на поощрительные выплаты, фонд финансовой и психологической помощи для сверхсрочников и членов их семей и другие льготы, будут распределены в рамках бюджета на ближайшие несколько лет – от 2026 года по 2029 год.