Пресса

WP: у "Мосада" был план наземной операции для ликвидации лидеров ХАМАСа в Катаре

Катар
Война с ХАМАСом
Биньямин Нетаниягу
ХАМАС
СМИ
время публикации: 13 сентября 2025 г., 07:10 | последнее обновление: 13 сентября 2025 г., 07:12
Глава "Мосада" Давид Барнеа
Flash90/Chaim Goldberg

Американское издание The Washington Post со ссылкой на израильские источники пишет, что перед ударом по штабу ХАМАСа в Дохе 9 сентября израильская разведка "Мосад" подготовила план наземной операции с целью ликвидации лидеров террористов в Катаре.

Однако глава "Мосада" Давид Барнеа отказался от исполнения этого плана, опасаясь разрушить критически важные каналы с Дохой – ключевым посредником по переговорам об условиях освобождения заложников в Газе, сказано в статье Герри Шиха, Ширы Рубин, Карен ДеЮнг и Суад Мехеннет.

В итоге премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу принял решение о дистанционном авиаударе, отмечается в публикации.

По данным The Washington Post, обсуждение происходило на фоне ожидания ответа ХАМАСа на американское предложение о прекращении огня и "обмене пленными".

Издание отмечает, что решение об авиаударе было принято в обход "Мосада" и встретило внутренние возражения ряда руководителей силовых структур.

The Washington Post снова пишет о том, что цель операции в Дохе, по всей видимости, не была достигнута – ключевые лидеры ХАМАСа выжили.

Глава "Мосада" Давид Барнеа лично многократно участвовал в переговорах в Дохе.

Пресса
