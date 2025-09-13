Заявление ХАМАСа о "молитве аль-Хайи" на могиле сына не подтверждается документально

12 сентября ХАМАС опубликовал официальное заявление от имени Халиля аль-Хайи, формального лидера ХАМАСа в Газе, якобы пережившего попытку ликвидации в Дохе. "Аль-Хайя совершил молитву на похоронах своего сына Химама в память о погибших в результате вероломной попытки покушения в Катаре", – было сказано в заявлении, процитированном многими арабскими СМИ, включая "Аль-Джазиру", "Аль-Маядин" и др.

При этом в некоторых публикациях говорилось, что участие Халиля аль-Хайи в траурной церемонии якобы подтверждено документальными кадрами.

Таких кадров нет. Хамасовский "Палестинский информационный центр" проиллюстрировал это сообщение фотографией, сделанной в Дохе 2 августа 2024 года во время похорон главы политбюро ХАМАСа Исмаила Ханийи, ликвидированного 31 июля 2024 года в Тегеране. На той церемонии действительно присутствовал Халиль аль-Хайя.

В то же время ПИЦ публикует видео с церемонии, где показаны лидеры ХАМАСа Усама Хамдан, Иззат ар-Ришк и Хусам Бадран, прибывшие 12 сентября или в ночь на 13 сентября 2025 года в траурную палатку семьи Бадра Саада Мухаммада аль-Хмайди ад-Доссири – сотрудника служб безопасности Катара, погибшего 9 сентября в результате израильского удара по штабу ХАМАСа (резиденции Халиля аль-Хайи) в Дохе.

В соответствии с опубликованной ХАМАСом информацией, в результате атаки израильских ВВС на штаб группировки в Дохе погибли также Химам аль-Хайя, сын формального лидера ХАМАСа в Газе Халиля аль-Хайи, Муаман Хасун, Абдалла Абдул аль-Уахид ("Абу Халиль") и Ахмад Абд аль-Мамлюк ("Абу Малик"), а также Джихад Лабад – глава канцелярии Халиля аль-Хайи.

ХАМАС продолжает утверждать, что высокопоставленные лидеры группировки в результате атаки не пострадали. Однако никто из лидеров этой террористической организации, находившихся в штабе в Дохе в момент израильской атаки, до сих пор не появился на публике.