x
12 сентября 2025
|
последняя новость: 22:53
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
12 сентября 2025
|
12 сентября 2025
|
последняя новость: 22:53
12 сентября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Пресса

The Wall Street Journal: израильская атака на представителей ХАМАС держалась в тайне

США
Катар
ХАМАС
Израиль
время публикации: 12 сентября 2025 г., 22:53 | последнее обновление: 12 сентября 2025 г., 23:04
The Wall Street Journal: израильская атака на представителей ХАМАС держалась в тайне
AP Photo/Jon Gambrell

Издание The Wall Street Journal, ссылаясь на нескольких американских чиновников, сообщило, что израильская атака на высокопоставленных представителей ХАМАС держалась до последнего момента в тайне, а ее детали были известны только очень узкому кругу лиц в правительстве Израиля и спецслужбах.

В частности, атака стала неожиданностью для американских чиновников. Израиль за несколько минут до атаки уведомил американцев о своём намерении нанести удар, но не предоставил точной информации о местоположении.

В статье говорится, что это вызвало раздражение в Вашингтоне.

В материале отмечается, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу принял решение о нанесении удара, несмотря на опасения, что это может сорвать переговоры о прекращении огня и освобождении заложников.

В попытке ликвидации высокопоставленных представителей ХАМАСа в Дохе участвовали восемь истребителей F-15 и четыре самолета F-35.

Пресса
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Пресса // 12 сентября 2025

Middle East Eye: Египет заявил Израилю, что атака на лидеров ХАМАСа в Каире может привести к войне