The Wall Street Journal: израильская атака на представителей ХАМАС держалась в тайне

Издание The Wall Street Journal, ссылаясь на нескольких американских чиновников, сообщило, что израильская атака на высокопоставленных представителей ХАМАС держалась до последнего момента в тайне, а ее детали были известны только очень узкому кругу лиц в правительстве Израиля и спецслужбах.

В частности, атака стала неожиданностью для американских чиновников. Израиль за несколько минут до атаки уведомил американцев о своём намерении нанести удар, но не предоставил точной информации о местоположении.

В статье говорится, что это вызвало раздражение в Вашингтоне.

В материале отмечается, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу принял решение о нанесении удара, несмотря на опасения, что это может сорвать переговоры о прекращении огня и освобождении заложников.

В попытке ликвидации высокопоставленных представителей ХАМАСа в Дохе участвовали восемь истребителей F-15 и четыре самолета F-35.