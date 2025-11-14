x
14 ноября 2025
14 ноября 2025
14 ноября 2025
14 ноября 2025
Пресса

Bloomberg: наследный принц Саудовской Аравии в ближайшие дни встретится с Трампом

США
Саудовская Аравия
время публикации: 14 ноября 2025 г., 08:56 | последнее обновление: 14 ноября 2025 г., 09:06
Bloomberg: наследный принц Саудовской Аравии в ближайшие дни встретится с Трампом
AP Photo/Evan Vucci

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммад бин Салман на следующей неделе прибудет в Вашингтон для встречи с президентом США Дональдом Трампом, сообщает Bloomberg.

Визит в Белый дом станет кульминацией нескольких недель напряженных переговоров между саудовскими и американскими чиновниками по вопросам безопасности, высоких технологий и урегулирования отношений с Израилем.

По данным агентства Bloomberg, переговоры велись на фоне разногласий вокруг доступа Эр-Рияда к американским ИИ-чипам и другим критически важным технологиям, обсуждения возможного сотрудничества в ядерной сфере, а также споров о будущем Газы и роли Саудовской Аравии в послевоенном урегулировании в секторе.

Источники в Белом доме сообщают, что рабочий визит Мухаммада бин Салмана в Вашингтон запланирован на 18 ноября.

Пресса
