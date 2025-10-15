x
15 октября 2025
Пресса

WSJ: Израиль и ХАМАС начали переговоры о реализации второго этапа плана Трампа

Газа
ХАМАС
Израиль
Турция
Египет
время публикации: 15 октября 2025 г., 14:28 | последнее обновление: 15 октября 2025 г., 14:33
WSJ: Израиль и ХАМАС начали переговоры о реализации второго этапа плана Трампа
AP Photo/Leo Correa

Как пишет издание Wall Street Journal, Израиль и ХАМАС начали переговоры о реализации второго этапа мирного плана президента США Дональда Трампа, несмотря на то, что ХАМАС все еще не вернул останки всех израильских заложников, что было предусмотрено на первом этапе плана.

Тем временем Египет формирует специальную миссию по поиску останков израильтян. Предполагается, что ее численность может достичь 10000 человек. В ее работе примут участие и турецкие специалисты. Израиль выступает против привлечения представителей Палестинской администрации.

WSJ также отмечает, что возникли сложности с формированием международного контингента, которому, согласно соглашению, ЦАХАЛ должен передать контроль над покидаемыми районами сектора. Многие арабские страны опасаются, что их военное присутствие в Газе будет воспринято как оккупация.

