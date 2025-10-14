Трамп: "Если ХАМАС не разоружится, мы разоружим его силой"

Президент США Дональд Трамп прокомментировал второй этап его "мирного плана" по Газе, в котором говорится о полном разоружении ХАМАСа.

"Если они не разоружатся, мы разоружим их. И это произойдет быстро, и, возможно, силовым путем", – заявил Трамп журналистам во время встречи с президентом Аргентины Хавьером Милеем.

На вопрос, как он это собирается сделать, Трамп ответил: "Не мне вам объяснять, но, если они не разоружатся, мы разоружим их. Я не играю в игры".

На вопрос о сроках, отведенных на разоружение ХАМАСа, Трамп ответил: "За разумное время… довольно быстро".

При этом Дональд Трамп сказал, что он вел переговоры с ХАМАСом через "своих людей на самом высоком уровне", и ХАМАС выразил готовность разоружиться.