Nefes: Россия намерена вернуть себе проданные Турции ЗРК С-400

Как сообщает турецкое издание Nefes, Россия намерена выкупить у Турции поставленные в 2019 году зенитно-ракетные установки C-400 c тем, чтобы перепродать их третьим странам. Спрос на средства ПВО заметно вырос на фоне войн и конфликтов в мире.

Согласно публикации, власти Турции готовы рассмотреть это предложение, поскольку практически не задействует российские ЗРК, которые невозможности интегрировать с вооружениями NATO. Половина срока службы ракет-перехватчиков уже прошла.

Кроме того, закупки российской системы ПРО повлекли за собой исключение Турции из программы F-35. Предполагается, что, избавившись от российской системы вооружений, Турция сможет получить новейшие американские боевые самолеты.

Наконец, Анкара развивает собственную систему противоракетной и противовоздушной обороны "Стальной купол". Необходимость в российских системах, два дивизиона которых обошлись Турции в 2,5 миллиарда долларов, снижается с каждым днем.