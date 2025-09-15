x
15 сентября 2025
15 сентября 2025
15 сентября 2025
15 сентября 2025
Пресса

The Jerusalem Post: во время войны в Иране были задействованы десятки сотрудниц "Мосада"

Иран
"Мосад"
Израиль
время публикации: 15 сентября 2025 г., 13:54 | последнее обновление: 15 сентября 2025 г., 14:00
The Jerusalem Post: во время войны в Иране были задействованы десятки сотрудниц "Мосада"
AP Photo

Согласно газете The Jerusalem Post, десятки женщин – агентов "Мосада" находились в Иране во время 12-дневной ирано-израильской войны, выполняя различные задачи, в том числе ударного характера. Глава "Мосада" Давид Барнеа называет их вклад очень значительным.

Издание отмечает, что точное число участниц операции засекречено, однако напоминает, что в 2024 году честь зажжения одного из факелов в день независимости была оказана высокопоставленной сотруднице организации – специалисту по Ирану и по вербовке иностранных агентов во вражеских странах.

The Jerusalem Post сообщает, что в операции против Ирана принимали участие сотни сотрудников "Мосада" и завербованных ими агентов. Израильская разведка достигла значительных успехов в вербовке и обучении местных противников режима. Координация групп достигла высочайшего уровня.

Нанесенный ими удар по радарам и пусковым установкам был настолько мощным, что Иран смог отреагировать только на второй день войны. Издание также отмечает, что "Мосад" располагает информацией о местонахождении уцелевших запасов урана, обогащенного до 60%.

