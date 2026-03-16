Российский удар по Киеву, обломки БПЛА упали у Монумента Независимости

Утром 16 марта Россия нанесла воздушный удар по украинской столице. Сообщается о падении обломков дронов в Шевченковском, Соломенском и Святошинском районах Киева.

Как сообщает "Украина 24", в Шевченковском районе обломки упали прямо у подножия Монумента Независимости в центре города. Памятник не пострадал, на месте работают криминалисты.

В Соломенском районе обломки упали на территории нежилой застройки, в Святошинском – на открытой местности, это привело к возгоранию растительности.