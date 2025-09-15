Mako: в Греции не спешат освобождать израильтян, подвергшихся нападению палестинцев

В Афинах остаются под арестом брат и сестра из Израиля, которые 13 сентября подверглись нападению палестинских активистов в центре греческой столицы. В ходе инцидента они получили травмы. Как сообщает Mako, один из пострадавших – инвалид ЦАХАЛа.

Согласно публикации, арест связан с тем, что они дали отпор хулиганам. Как рассказал Mako их прибывший в Афины отец Давид Нахум, они должны предстать перед судом, однако неизвестно, когда это произойдет. Он требует немедленного освобождения своих детей.

По словам мужчины, их содержали в условиях, напоминающих турецкие тюрьмы, и только после визита израильского консула ситуация несколько улучшилась. Однако задержанные и их семья пребывают в состоянии полной неизвестности, не зная, что делать.

Давид заявил, что его дети ощущают угрозу. По его словам, греческая полиция приняла сторону палестинцев, а перед зданием суда проходят манифестации пропалестинских активистов, которые угрожают израильтянам. Он требует вмешательства израильских властей.