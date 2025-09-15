x
15 сентября 2025
|
последняя новость: 23:49
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
15 сентября 2025
|
15 сентября 2025
|
последняя новость: 23:49
15 сентября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Пресса

Mako: в Греции не спешат освобождать израильтян, подвергшихся нападению палестинцев

Антисемитизм
Греция
время публикации: 15 сентября 2025 г., 22:24 | последнее обновление: 15 сентября 2025 г., 22:44
Mako: в Греции не спешат освобождать израильтян, подвергшихся нападению палестинцев
AP Photo/Petros Giannakouris

В Афинах остаются под арестом брат и сестра из Израиля, которые 13 сентября подверглись нападению палестинских активистов в центре греческой столицы. В ходе инцидента они получили травмы. Как сообщает Mako, один из пострадавших – инвалид ЦАХАЛа.

Согласно публикации, арест связан с тем, что они дали отпор хулиганам. Как рассказал Mako их прибывший в Афины отец Давид Нахум, они должны предстать перед судом, однако неизвестно, когда это произойдет. Он требует немедленного освобождения своих детей.

По словам мужчины, их содержали в условиях, напоминающих турецкие тюрьмы, и только после визита израильского консула ситуация несколько улучшилась. Однако задержанные и их семья пребывают в состоянии полной неизвестности, не зная, что делать.

Давид заявил, что его дети ощущают угрозу. По его словам, греческая полиция приняла сторону палестинцев, а перед зданием суда проходят манифестации пропалестинских активистов, которые угрожают израильтянам. Он требует вмешательства израильских властей.

Пресса
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 14 сентября 2025

В центре Афин произошло столкновение между израильтянами и демонстрантами из ПА