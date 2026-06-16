СМИ: Израиль попросил у США показать текст соглашения с Ираном, но получил отказ

Израиль просил администрацию президента США Дональда Трампа предоставить ему текст соглашения с Ираном, но получил отказ, сообщает корреспондент CNN Таль Шалев со ссылкой на израильский источник.

Редакция "Аль-Арабии" опубликовала предполагаемый текст соглашения между США и Ираном

По словам источника, одной из причин отказа были опасения Вашингтона, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу может передать текст соглашения в прессу до его официальной публикации.

Первым о просьбе Израиля и отказе США сообщил израильский телеканал i24 News. Американский чиновник, комментируя это сообщение, назвал его "неточным" и заявил, что США на протяжении переговоров поддерживали тесные контакты со своими региональными партнерами, в том числе с Израилем.

В то же время вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил в "шоу Мегин Келли", что США не обнародуют текст соглашения с Ираном, так как "необходимо выстроить в правильной последовательности дипломатические шаги". По словам Вэнса, с соответствующей просьбой к США обратились не только представители Ирана, но и Пакистан и Катар, выступающие посредниками на переговорах.

"Сейчас происходят деликатные дипломатические процессы. Иранцы, и не только они, но и наши посредники, попросили нас придерживаться правильной последовательности", – заявил он, при этом признав, что не до конца понимает причины "такой закрытости".