FT: Alibaba передает китайским властям данные американских клиентов, угрожая нацбезопасности США

Издание Financial Times сообщило о получении доступа к секретному меморандуму Белого дома, в котором, на основании разведывательных данных, утверждается, что холдинг Alibaba помогает китайским военным в проведении киберопераций против США.

Согласно публикации, переданные властям и Народно-освободительной армии Китая сведения включают данные о IP-адреса, информацию о Wi-Fi, платежной истории, сведения связанные с искусственным интеллектом. Также была передана информация о компьютерных уязвимостях.

В меморандуме нет информации о том, каким именно системам угрожают хакеры НОАК, однако ранее представители разведывательного сообщества США предупреждали, что КНР обладают способностью нанести ощутимый компьютерный удар по американской инфраструктуре.

Alibaba опроверг публикацию. "Речь идет о злоумышленной пиар-кампании, цель которой – подорвать недавнее торговое соглашение, заключенное с Китаем президентом США Дональдом Трампом", – сообщила пресс-служба китайского технологического гиганта.