Конгресс США опубликовал новые документы по делу Эпштейна. В них упомянут Эхуд Барак

14 ноября ведущие американские СМИ опубликовали статьи по поводу документов из дела Джеффри Эпштейна, выложенных на этой неделе в открытый доступ Комитетом по надзору Палаты представителей США.

Этот блок документов включает более 2300 цепочек электронной переписки за период с 2008 по 2019 год. Анализ, проведенный The Wall Street Journal и The Washington Post, показывает, что даже после признания вины во Флориде в 2008 году Эпштейн продолжал активно поддерживать контакты с политиками, бизнесменами и медийными фигурами в США и за рубежом – от бывших министров и советников Белого дома до зарубежных лидеров, включая экс-премьера Израиля Эхуда Барака.

Имя Барака также звучит в контексте публикаций о том, что он возможно был в числе тех, кому компания Эпштейна обеспечивала предоставление сексуальных услуг. В частности, о бывшем премьер-министре Израиля упоминается в письме из британского таблоида The Mail on Sunday, датированном 2011 годом (это письмо в числе прочих выложено Комитетом по надзору Палаты представителей США), который тогда готовил публикацию о Гислейн Максвелл, Джеффри Эпстейне, принце Эндрю и других. Письмо из редакции содержало просьбу ответить на обвинения со стороны "Джейн Доу" (псевдоним, обычно используемый для обозначения неизвестной женщины). Далее по пунктам перечисляются эти обвинения, в том числе в адрес Эхуда Барака. В отрыве от всей цепочки писем, как отдельно взятый документ, фрагмент этого письма можно было бы интерпретировать как некие "официальные" обвинения, однако это не так.

Отметим, что в публикации журнала Time по поводу выложенных документов есть такой фрагмент: "В электронном письме от января 2015 года Эпштейн сообщает Вольфу (биографу Майклу Вольфу), что его бывшая девушка может подтвердить несколько заявлений, в том числе то, что бывший президент Билл Клинтон "никогда не был на острове", и что она может подтвердить "отсутствие секса со Стивеном Хокингом" или бывшим премьер-министром Израиля Эхудом Бараком, "поскольку он также никогда не был на острове"".

По данным WSJ, имя Дональда Трампа упоминается более чем в половине обнародованных посланий, однако журналисты не обнаружили ни одного письма, которое сам Трамп отправлял бы Эпштейну или получал от него: речь идет о пересылке новостей, обсуждении его кампаний и президенства между Эпштейном и его собеседниками. В переписке также многократно фигурируют Билл Клинтон и Барак Обама, но прямых писем от действующих или бывших президентов США в массиве нет.

The Washington Post детально разбирает отдельные блоки переписки. В отдельную рубрику вынесены сообщения со Стивом Бэнноном: в 2018-2019 годах Эпштейн предлагал бывшему главному стратегу Трампа частные перелеты в Европу, давал советы по контактам с европейскими лидерами, а Бэннон, судя по письмам, как минимум однажды ночевал в его доме.

Значительная часть документов описывает общение Эпштейна с представителями демократического истеблишмента. Так, в переписке с бывшим министром финансов США и экс-президентом Гарварда Ларри Саммерсом обсуждаются как политические темы (например, изменение избирательной системы), так и личная жизнь Саммерса; в одном из писем Эпштейн называет себя его "хорошим крылом-напарником". Отдельно приводятся письма с бывшим юрисконсультом Белого дома при Обаме Кэтрин Руммлер, где обсуждаются ее шансы возглавить минюст США, а также комментарии Эпштейна по делу Майкла Коэна и уязвимости Трампа.

Отдельный блок материала The Washington Post посвящен Эхуду Бараку. В сентябре 2013 года бывший премьер и министр обороны Израиля прислал Эпштейну новость об отказе Ларри Саммерса баллотироваться на пост председателя ФРС, назвав это "серьезным ударом по другу" и предположив, что теперь у Саммерса освободится время. В ответ Эпштейн предложил Бараку организовать встречи с банкиром Ариан де Ротшильд и еще одним влиятельным экспертом по Китаю. Представитель Барака от комментариев отказался.

Документы также раскрывают интенсивные контакты Эпштейна с журналистом Майклом Вулфом, автором книги "Огонь и ярость" о белом доме Трампа. В письмах Вулф обсуждает с Эпштейном, как телекомпания CNN может задать Трампу вопрос об их знакомстве, а также предлагает использовать тему Эпштейна как "политический ресурс" – либо для нанесения удара по Трампу, либо, в случае его успеха, для создания "долга" со стороны будущего президента.

Еще одна линия – возможное влияние Эпштейна на работу Конгресса. Согласно анализу The Washington Post, по тайм-кодам и содержанию переписки 2019 года можно предположить, что Эпштейн в реальном времени переписывался с делегаткой от Виргинских островов Стейси Пласкетт во время ее вопросов Майклу Коэну на слушаниях в комитетe по надзору, подсказывая имена сотрудников Трампа, о которых стоит спросить. Офис Пласкетт подтвердил, что она получала множество сообщений от разных людей, в том числе и от Эпштейна, но подчеркнул ее давнюю позицию против сексуального насилия и поддержку жертв.

В совокупности материалы, опубликованные Конгрессом и проанализированные ведущими американскими изданиями, не добавляют прямых юридических обвинений в адрес упомянутых политиков, но демонстрируют, насколько широким и устойчивым оставался круг общения Эпштейна после его первой судимости. Для сторонников Трампа и его оппонентов эти письма уже стали поводом для взаимных обвинений, а для юристов и расследователей – новой базой для изучения того, как осужденный сексуальный преступник десятилетиями оставался встроенным в элитные политические и деловые сети.