NYT: Администрация США тайно дала ЦРУ мандат на операции в Венесуэле

Администрация президента США Дональда Трампа без огласки уполномочила ЦРУ проводить секретные действия в Венесуэле и Карибском регионе, пишет The New York Times со ссылкой на американских чиновников.

В публикации говорится, что мандат включает "летальные операции" и может осуществляться как автономно, так и в координации с более масштабными военными действиями США. Подробности и конкретные планы неизвестны.

На вопросы о том, распространяется ли разрешение на действия против президента Николаса Мадуро, Трамп отвечать отказался. Ранее он подтвердил сам факт санкционирования тайной активности ЦРУ в Венесуэле.

Белый дом и ЦРУ от комментариев воздержались.