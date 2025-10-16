x
Пресса

NYT: Администрация США тайно дала ЦРУ мандат на операции в Венесуэле

США
Дональд Трамп
Венесуэла
время публикации: 16 октября 2025 г., 02:22 | последнее обновление: 16 октября 2025 г., 05:28
NYT: Администрация США тайно дала ЦРУ мандат на операции в Венесуэле
AP Photo/Carolyn Kaster

Администрация президента США Дональда Трампа без огласки уполномочила ЦРУ проводить секретные действия в Венесуэле и Карибском регионе, пишет The New York Times со ссылкой на американских чиновников.

В публикации говорится, что мандат включает "летальные операции" и может осуществляться как автономно, так и в координации с более масштабными военными действиями США. Подробности и конкретные планы неизвестны.

На вопросы о том, распространяется ли разрешение на действия против президента Николаса Мадуро, Трамп отвечать отказался. Ранее он подтвердил сам факт санкционирования тайной активности ЦРУ в Венесуэле.

Белый дом и ЦРУ от комментариев воздержались.

