NBC: США готовят план ударов по наркоторговцам в Венесуэле
время публикации: 27 сентября 2025 г., 06:51 | последнее обновление: 27 сентября 2025 г., 07:02
Американские военные прорабатывают планы точечных ударов по целям, связанным с наркобизнесом, на территории Венесуэлы, передает телеканал NBC. В сообщении сказано, что атаки могут начаться в ближайшие недели.
В качестве сценариев рассматриваются варианты атак с применением беспилотников. Целями могут быть лаборатории, транспортные средства (в том числе морские), конкретные фигуры в наркобизнесе.
Судя по имеющимся данным, президент США Дональд Трамп, ранее заявлявший о намерении активно бороться с "наркотеррором", пока не принял окончательное решение по этому вопросу.
Каракас осудил заявления руководства США . По данным СМИ, власти Венесуэлы активизировали военные учения на фоне обострения ситуации.
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 20 сентября 2025
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 06 сентября 2025