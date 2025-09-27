x
27 сентября 2025
27 сентября 2025
27 сентября 2025
27 сентября 2025
Мир

NBC: США готовят план ударов по наркоторговцам в Венесуэле

США
Наркотики
Венесуэла
время публикации: 27 сентября 2025 г., 06:51 | последнее обновление: 27 сентября 2025 г., 07:02
NBC: США готовят план ударов по наркоторговцам в Венесуэле
AP Photo/Bernat Armangue

Американские военные прорабатывают планы точечных ударов по целям, связанным с наркобизнесом, на территории Венесуэлы, передает телеканал NBC. В сообщении сказано, что атаки могут начаться в ближайшие недели.

В качестве сценариев рассматриваются варианты атак с применением беспилотников. Целями могут быть лаборатории, транспортные средства (в том числе морские), конкретные фигуры в наркобизнесе.

Судя по имеющимся данным, президент США Дональд Трамп, ранее заявлявший о намерении активно бороться с "наркотеррором", пока не принял окончательное решение по этому вопросу.

Каракас осудил заявления руководства США . По данным СМИ, власти Венесуэлы активизировали военные учения на фоне обострения ситуации.

Мир
