x
17 сентября 2025
|
последняя новость: 09:23
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
17 сентября 2025
|
17 сентября 2025
|
последняя новость: 09:23
17 сентября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Пресса

"Асахи": Япония отказалась признавать палестинское государство

время публикации: 17 сентября 2025 г., 08:50 | последнее обновление: 17 сентября 2025 г., 09:00
"Асахи": Япония отказалась признавать палестинское государство
Toru Hanai/Pool Photo via AP

Как сообщает газета "Асахи" со ссылкой на информированные источники в правительстве, Япония на данном этапе не намерена признавать палестинское государство, действуя по примеру США – ведущего союзника Израиля.

Согласно источникам, официальный Токио полагает, что признание палестинского государства негативно отразится на ближневосточной ситуации, а также на отношениях с администрацией Дональда Трампа.

Премьер-министр Сигэру Исиба не примет участия в намеченной на 22 сентября международной конференции под эгидой ООН, посвященной признанию государства Палестина. Издание напоминает, что на данный момент независимость палестинского государства признали около 150 стран.

В "большой семерке" палестинский вопрос вызвал раскол. Признать независимость Палестины намерены Франция, Канада и Великобритания, в то время как США, Япония, Германия и Италия выступают против этого.

Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 16 сентября 2025

Люксембург объявил о намерении признать "государство Палестина"
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 12 сентября 2025

Генассамблея ООН одобрила резолюцию, признающую "Палестину суверенным государством"