"Асахи": Япония отказалась признавать палестинское государство

Как сообщает газета "Асахи" со ссылкой на информированные источники в правительстве, Япония на данном этапе не намерена признавать палестинское государство, действуя по примеру США – ведущего союзника Израиля.

Согласно источникам, официальный Токио полагает, что признание палестинского государства негативно отразится на ближневосточной ситуации, а также на отношениях с администрацией Дональда Трампа.

Премьер-министр Сигэру Исиба не примет участия в намеченной на 22 сентября международной конференции под эгидой ООН, посвященной признанию государства Палестина. Издание напоминает, что на данный момент независимость палестинского государства признали около 150 стран.

В "большой семерке" палестинский вопрос вызвал раскол. Признать независимость Палестины намерены Франция, Канада и Великобритания, в то время как США, Япония, Германия и Италия выступают против этого.