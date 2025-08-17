x
17 августа 2025
Пресса

The Telegraph: целью атаки Израиля было совещание лидеров хуситов

Йемен
Хуситы
время публикации: 17 августа 2025 г., 16:00 | последнее обновление: 17 августа 2025 г., 16:30
The Telegraph: целью атаки Израиля было совещание лидеров хуситов
AP Photo/Osamah Abdulrahman

Рано утром в воскресенье, 17 августа, Израиль нанес серию ударов по электростанции Хазиз в Санхане, к югу от столицы Йемена Саны. Как сообщает британское издание The Telegraph, целью операции были лидеры организации "Ансар Аллах" (хуситы), которые находились в момент операции в зале управления электростанции.

В результате удара было отключено электричество и начался пожар. О пострадавших и жертвах среди лидеров хуситов к настоящему моменту не сообщается.

В ЦАХАЛе подтвердили нанесение ударов по объектам хуситов, подчеркнув, что "атаки были совершены на фоне неоднократных нападений террористического режима хуситов на Государство Израиль и его граждан, включая запуски ракет класса "земля-земля" и беспилотных летательных аппаратов в сторону территории государства".

"Хуситский террористический режим действует под руководством иранского режима, чтобы нанести ущерб Государству Израиль и его союзникам. Террористический режим использует морское пространство для применения силы и осуществления террористической деятельности, направленной против транзитных и торговых потоков в глобальном судоходном пространстве", – указано в заявлении израильской армии.

Арабские и израильские СМИ сообщают, что рано утром 17 августа удары по электростанции Хазиз, в Санхане, к югу от Саны, столицы Йемена, были нанесены военно-морскими силами ЦАХАЛа, а не израильскими ВВС. Этого уточнения нет в официальном заявлении ЦАХАЛа.

Пресса
