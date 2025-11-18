Telegraph: Украина не получила средств от продажи футбольного клуба "Челси". Названа причина

Британская газета The Telegraph пишет, что Украина до сих пор не получила ни пенни из средств, вырученных от продажи футбольного клуба "Челси", из-за затянувшегося судебного спора с участием бывшего владельца клуба Романа Абрамовича.

Речь идет о фонде в размере около 2,35 млрд фунтов стерлингов, который после принудительной продажи клуба структуре BlueCo должен был быть направлен на помощь жертвам войны в Украине, но уже более трех лет остается замороженным на отдельном счете в Великобритании.

По данным газеты, ключевым препятствием является правовой конфликт между Абрамовичем и властями Джерси (офшорная юрисдикция, где размещена часть его активов). Именно этот спор, по утверждению источников Telegraph, стал "главной скрытой причиной" того, что правительство Великобритании до сих пор не дало зеленый свет передаче денег в специально создаваемый благотворительный фонд для Украины.

Ранее заморозку средств официально объясняли сложностью санкционного режима и необходимостью юридически гарантировать, что деньги будут использованы строго на гуманитарные цели в Украине.

Роман Абрамович в 2022 году публично пообещал, что "чистая выручка" от продажи "Челси" будет направлена "всем жертвам войны в Украине", однако на практике механизм распределения средств так и не заработал.

Летом 2025 года минфин Великобритании даже пригрозил бывшему владельцу судами, чтобы добиться перевода денег на нужды Украины. Но, как подчеркивает The Telegraph, разногласия вокруг его других замороженных активов и продолжающиеся юридические разбирательства фактически парализовали процесс.

В результате, по состоянию на ноябрь 2025 года, 2,35 млрд фунтов стерлингов, формально предназначенные для помощи пострадавшим от войны, продолжают лежать на замороженных счетах под контролем британских властей. Ни Украина, ни благотворительные организации не получили доступа к этим средствам.