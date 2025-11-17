x
Пресса

"Исраэль а-Йом": США сообщили, на каких условиях разрешат Израилю возобновить боевые действия в Газе

Газа
США
Война с ХАМАСом
ООН
ХАМАС
время публикации: 17 ноября 2025 г., 20:25 | последнее обновление: 17 ноября 2025 г., 20:41
"Исраэль а-Йом": США сообщили, на каких условиях разрешат Израилю возобновить боевые действия в Газе
Tsafrir Abayov/Flash90

По информации израильского издания "Исраэль а-Йом", постоянный представитель США при ООН Майкл Уолтц во время обсуждения американской резолюции, голосование по которой должно состояться 17 ноября в СБ ООН, заявил, что в случае отказа ХАМАСа разоружаться, Израилю будет разрешено возобновить боевые действия в Газе.

Издание отмечает, что это полностью соответствует тому, что американцы неоднократно обещали Израилю и передавали по различным каналам: они будут настаивать на разоружении ХАМАСа и демилитаризации сектора Газы.

При этом издание отмечает, что источники в Иерусалиме говорят о том, что, продвигая резолюцию в СБ ООН, США поставили перед собой две первоочередные цели: создание международных сил, которые будут действовать в Газе, и предотвращение захвата ХАМАСом гуманитарных грузов, ввозимых в сектор. Вместе с тем, пока ни одна страна не согласилась на то, чтобы ее солдаты напрямую воевали с ХАМАСом.

"Исраэль а-Йом" пишет, что американцы понимают, что без разоружения ХАМАСа грандиозный план по восстановлению Газы будет невозможно реализовать.

Пресса
