"Исраэль а-Йом": США сообщили, на каких условиях разрешат Израилю возобновить боевые действия в Газе

По информации израильского издания "Исраэль а-Йом", постоянный представитель США при ООН Майкл Уолтц во время обсуждения американской резолюции, голосование по которой должно состояться 17 ноября в СБ ООН, заявил, что в случае отказа ХАМАСа разоружаться, Израилю будет разрешено возобновить боевые действия в Газе.

Издание отмечает, что это полностью соответствует тому, что американцы неоднократно обещали Израилю и передавали по различным каналам: они будут настаивать на разоружении ХАМАСа и демилитаризации сектора Газы.

При этом издание отмечает, что источники в Иерусалиме говорят о том, что, продвигая резолюцию в СБ ООН, США поставили перед собой две первоочередные цели: создание международных сил, которые будут действовать в Газе, и предотвращение захвата ХАМАСом гуманитарных грузов, ввозимых в сектор. Вместе с тем, пока ни одна страна не согласилась на то, чтобы ее солдаты напрямую воевали с ХАМАСом.

"Исраэль а-Йом" пишет, что американцы понимают, что без разоружения ХАМАСа грандиозный план по восстановлению Газы будет невозможно реализовать.