"Исраэль а-Йом": Дермер сообщил приближенным Бин Салмана об отказе от переговоров с Рамаллой

Министр стратегического планирования Рон Дермер заявил в беседе с приближенными наследного принца Саудовской Аравии Мухаммада бин Салмана, что Израиль тверд в своем намерении завершить разгром ХАМАСа таким образом, чтобы эта организация не могла восстановиться после войны.

Как сообщает журналист "Исраэль а-Йом" Дани Закен со ссылкой на арабские и американские дипломатические источники, Дермер отказался обсуждать вопрос о том, какой будет структура управления Газой после войны, однако отметил, что Иерусалим не готов на участие в этой структуре Палестинской администрации в Рамалле.

По заявлению тех же источников, Бин Салману был передан посыл, смысл которого заключался в том, что Израиль не готов в данный момент на какое-либо продвижение на переговорах с Рамаллой, в том числе на заявления о готовности в будущем веси переговоры о создании Палестинского государства.

Как пишет "Исраэль а-Йом", приближенные Бин Салмана упомянули в разговоре с Дермером все условия, которые выдвигают саудовские лидеры при обсуждении вопроса о создании Палестинского государства: демилитаризация и дерадикализация. Однако, по сообщению источников, ответы Дермера не оставили места для сомнений: на данный момент Израиль не готов на переговоры с Рамаллой, и неизвестно, изменится ли эта позиция после войны.

По сообщению источников, беседа с Дермером, состоявшаяся вскоре после прекращения переговоров в Дохе о сделке между Израилем и ХАМАСом, укрепила Мухаммада бин Салмана в его мнении о том, что Израиль решил заморозить процесс нормализации с Саудовской Аравией. Как следствие, Бин Салман заявил в беседах с приближенными, что на данный момент Израиль не является партнером в планах Эр-Рияда по переустройству Ближнего Востока после завершения войны в Газе, пишет "Исраэль а-Йом".