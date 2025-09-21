x
21 сентября 2025
21 сентября 2025
21 сентября 2025
последняя новость: 07:52
21 сентября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Пресса

Politico: Макрон готовит "синхронное" признание "независимой Палестины"

ООН
Франция
Эмманюэль Макрон
Палестинская администрация
время публикации: 21 сентября 2025 г., 07:22 | последнее обновление: 21 сентября 2025 г., 07:25
Politico: Макрон готовит "синхронное" признание "независимой Палестины"
Ludovic Marin, Pool Photo via AP

Президент Франции Эмманюэль Макрон намерен на 80-й сессии Генассамблеи ООН собрать группу союзников, чтобы синхронно объявить о признании палестинского государства, пишет Politico.

Речь идет о Франции, Великобритании, Канаде, Австралии, Бельгии, Люксембурге, Мальте, Португалии и Андорре.

По сведениям Politico, власти Германии и Италии пока не готовы поддержать этот шаг. Ожидается решение Кира Стармера, премьер-министра Великобритании, по поводу признания "независимой Палестины".

В Израиле готовят жесткий ответ Парижу: от дипломатических мер (включая вопросы вокруг французских объектов в Иерусалиме) до шагов в Иудее и Самарии, пишет Politico.

Макрон объявил, что проведет 22 сентября в ООН конференцию по вопросу "признания Палестины" вне зависимости от боевых действий в Газе и других шагов израильских властей.

