Британское издание The Telegraph цитирует украинских военных экспертов, утверждающих, что российская армия задействует на фронте подразделения, сформированные из больных такими заболеваниями, как СПИД и гепатит.

По этой информации, военнослужащие, носящие особые нарукавные повязки, были замечены на передовой в районе города Покровск – ключевого пункта, где разворачивается затяжное и кровавое наступление российских войск.

"Есть информация, что эти подразделения участвуют в боях в самом напряженном пункте – в Покровске", – цитирует издание Дмитрия Жмайло, исполнительного директора Украинского центра безопасности и сотрудничества, исследовательского центра, близкого к украинской армии.

В публикации отмечается, что подобные формирования – отражение углубляющегося кризиса системы здравоохранения. В российских войсках растет число инфицированных ВИЧ, гепатитом и туберкулезом.

Зафиксирована также вспышка смертоносной геморрагической лихорадки, приводящей к кровотечению из глаз. Даже тщательно контролируемые российские СМИ начали сообщать о "скрытой эпидемии" болезней, поражающих войска на территории Украины.