The Telegraph: Путин посылает в "покровскую мясорубку" подразделения больных СПИДом и гепатитом

The Telegraph: Путин посылает в "покровскую мясорубку" подразделения больных СПИДом и гепатитом
Russian Defense Ministry Press Service via AP

Британское издание The Telegraph цитирует украинских военных экспертов, утверждающих, что российская армия задействует на фронте подразделения, сформированные из больных такими заболеваниями, как СПИД и гепатит.

По этой информации, военнослужащие, носящие особые нарукавные повязки, были замечены на передовой в районе города Покровск – ключевого пункта, где разворачивается затяжное и кровавое наступление российских войск.

"Есть информация, что эти подразделения участвуют в боях в самом напряженном пункте – в Покровске", – цитирует издание Дмитрия Жмайло, исполнительного директора Украинского центра безопасности и сотрудничества, исследовательского центра, близкого к украинской армии.

В публикации отмечается, что подобные формирования – отражение углубляющегося кризиса системы здравоохранения. В российских войсках растет число инфицированных ВИЧ, гепатитом и туберкулезом.

Зафиксирована также вспышка смертоносной геморрагической лихорадки, приводящей к кровотечению из глаз. Даже тщательно контролируемые российские СМИ начали сообщать о "скрытой эпидемии" болезней, поражающих войска на территории Украины.

