Противоречивые результаты опросов британцев по теме признания "независимой Палестины"

Накануне объявления правительством Великобритании о признании "независимой Палестины" газета The Telegraph опубликовала результаты опроса JL Partners, согласно которому лишь 13% британцев поддерживают этот шаг. Причем среди лейбористов поддержка еще меньше 11%.

Отмечается, что непопулярность этого решения связана с тем, кто Лондон готов признать "Палестину" без предварительных условий - без проведения демократических выборов, без отказа ХАМАСа от власти, без освобождения заложников, удерживаемых террористами в Газе.

При этом социологическая служба YouGov публикует совсем другие результаты – 44% "за" признание, 18% "против" и 37% "затруднились с решением" (опрос проводился 17-18 сентября).

Столь значительная разница в результатах объясняется формулировкой вопроса: у Telegraph/JL Partners – речь идет про безусловное признание, у YouGov – про признание в принципе.