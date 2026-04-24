24 апреля 2026
последняя новость: 10:12
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
CNN: США готовят варианты ударов по иранским объектам в районе Ормузского пролива

время публикации: 24 апреля 2026 г., 09:11 | последнее обновление: 24 апреля 2026 г., 09:16
CENTCOM

Телеканал CNN со ссылкой на несколько источников сообщил, что американские военные разрабатывают варианты ударов по иранским объектам и силам в районе Ормузского пролива на случай, если переговоры с Тегераном сорвутся.

По данным телеканала, речь идет не о принятом решении, а о планировании возможных действий: среди целей рассматриваются иранские быстроходные катера, суда, способные ставить мины, и другие военно-морские средства в Ормузском проливе, южной части Персидского залива и Оманском заливе.

CNN отмечает, что среди обсуждаемых вариантов сохраняется и возможность ударов по иранской энергетической инфраструктуре – как способ усилить давление на Тегеран, – однако такой шаг, по оценке источников, стал бы серьезной эскалацией.

Собеседники телеканала CNN предупреждают, что одни лишь удары по объектам в районе Ормуза не гарантируют быстрого восстановления судоходства через пролив.

Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 23 апреля 2026

Трамп приказал уничтожать любые суда, устанавливающие мины в Ормузском проливе
// https://www.newsru.co.il/ // Пресса // 13 апреля 2026

WSJ: помимо блокады Ормузского пролива, Трамп обдумывает "ограниченные удары" по Ирану