CNN: США готовят варианты ударов по иранским объектам в районе Ормузского пролива

Телеканал CNN со ссылкой на несколько источников сообщил, что американские военные разрабатывают варианты ударов по иранским объектам и силам в районе Ормузского пролива на случай, если переговоры с Тегераном сорвутся.

По данным телеканала, речь идет не о принятом решении, а о планировании возможных действий: среди целей рассматриваются иранские быстроходные катера, суда, способные ставить мины, и другие военно-морские средства в Ормузском проливе, южной части Персидского залива и Оманском заливе.

CNN отмечает, что среди обсуждаемых вариантов сохраняется и возможность ударов по иранской энергетической инфраструктуре – как способ усилить давление на Тегеран, – однако такой шаг, по оценке источников, стал бы серьезной эскалацией.

Собеседники телеканала CNN предупреждают, что одни лишь удары по объектам в районе Ормуза не гарантируют быстрого восстановления судоходства через пролив.