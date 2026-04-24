Акции Intel выросли на 20% после публикации отчета за первый квартал 2026 года

Корпорация Intel опубликовала финансовый отчет за первый квартал 2026 года, отчитавшись о росте доходов на 7% до 13,6 млрд долларов, на 1,2 миллиарда долларов выше прогнозов аналитиков.

Скорректированная прибыль на акцию составила 0,29 доллара – против 0,13 доллара годом ранее и значительно выше прогнозного 0,01 доллара.

Одновременно компания дала прогноз по выручке на второй квартал в диапазоне 13,8-14,8 млрд долларов (середина диапазона – около 14,3 млрд), что существенно превышает средний аналитический прогноз в 13 млрд. Это уже шестой квартал подряд, когда Intel превосходит ожидания.

После публикации отчётности акции Intel в ходе внеурочных торгов выросли почти на 20%. С начала года бумаги прибавили 81%, завершив сессию на уровне 66,78 доллара. Генеральный директор Лип-Бу Тан в интервью отметил, что клиентский спрос огромен, а компания по-прежнему испытывает нехватку производственных мощностей – что влечёт масштабное расширение производственной базы.

По мере того как ИИ-отрасль переходит от фазы обучения моделей к масштабному инференсу, подразделение Intel по дата-центрам и ИИ превратилось в ключевое подразделение. Выручка подразделения в отчетном квартале составила 5,1 млрд долларов, что на 22% больше, чем год назад.

Спрос на флагманские серверные процессоры Xeon существенно опережает текущие мощности. Процессоры Xeon 6 на базе техпроцесса Intel 3 и процессоры Core на базе Intel 18A вошли в фазу наращивания производства – с рекордным для компании за последние пять лет темпом вывода новых продуктов. Xeon 6 выбраны в качестве хост-процессоров для систем NVIDIA DGX Rubin NVL8, что закрепляет их центральную роль в высококлассной ИИ-инфраструктуре.