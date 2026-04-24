Арнон Бар-Давид обещал уйти в отставку в случае подачи обвинительного заключения

Председатель Всеобщей федерации профсоюзов ("Гистадрут") Арнон Бар-Давид, являющийся подозреваемым по делу "Рука руку моет", заявил, что в случае предъявления ему обвинительного заключения он покинет свой пост.

Это заявление последовало после того, как стало известно об инициативе фракции "Ликуд" в "Гистадруте" внести в устав организации поправку, которая позволила бы Бар-Давиду, избранному на второй срок в 2022 году, продолжать занимать должность и даже баллотироваться на дополнительный срок, несмотря на наличие обвинительного заключения.

Согласно инициативе, полномочия председателя "Гистадрута" прекращались бы лишь после вступления в силу обвинительного приговора суда.

По словам Бар-Давида, он не имеет отношения к предложению, вынесенному на рассмотрение Собрания представителей "Гистадрута", и если ему будет предъявлено обвинительное заключение, он подаст в отставку "и начнет борьбу за свое доброе имя".

Напомним, что в ноябре 2025 года полиция задержала Бар-Давида и близкого к "Ликуду" страхового агента Эзру Габая, а также супругу председателя "Гистадрута" Илу Канистер Бар-Давид и ряд руководителей организации.

Продолжающееся с тех пор полицейское расследование, в ходе которого уже собраны сотни показаний, сосредоточено на подозрениях в том, что в рамках схемы взаимных услуг руководители "Гистадрута" содействовали переводу работников в страховое агентство Габая в обмен на различные блага и влияние Габая на назначение директоров от рабочих комитетов.

В марте Бар-Давид вернулся к исполнению обязанностей и в здание "Гистадрута", однако с рядом ограничений. Ему запрещено контактировать с фигурантами дела и заниматься вопросами страхования.