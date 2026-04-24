ЦАХАЛ подтвердил нанесение ударов по объектам "Хизбаллы" на юге Ливана

ЦАХАЛ подтвердил, что нанес удары по зданиям военного назначения "Хизбаллы" в районах Хирбет-Сельма и Тулина на юге Ливана.

По заявлению армейской пресс-службы, эти объекты использовались для подготовки террористических действий против израильских военных и граждан Израиля.

Удары были нанесены в ответ на ракетный обстрел района Штула, совершенный "Хизбаллой" вечером 23 апреля.