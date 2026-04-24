24 апреля 2026
последняя новость: 11:42
24 апреля 2026
ЦАХАЛ подтвердил нанесение ударов по объектам "Хизбаллы" на юге Ливана

Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 24 апреля 2026 г., 10:30 | последнее обновление: 24 апреля 2026 г., 10:51
ЦАХАЛ подтвердил, что нанес удары по зданиям военного назначения "Хизбаллы" в районах Хирбет-Сельма и Тулина на юге Ливана.

По заявлению армейской пресс-службы, эти объекты использовались для подготовки террористических действий против израильских военных и граждан Израиля.

Удары были нанесены в ответ на ракетный обстрел района Штула, совершенный "Хизбаллой" вечером 23 апреля.

931-й день войны: перемирие в Ливане, действия в Газе, операции в Иудее и Самарии